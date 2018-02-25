«دبي الذكية» تستعرض رؤيتها لتنوع اقتصاد المستقبل رقمياً

استعرضت «دبي الذكية» رؤيتها بشأن تنوع اقتصاد دبي والإمارات رقمياً في المستقبل، حيث تمضي الدولة قدماً نحو تقنيات وتكنولوجيا المستقبل.

واستضاف المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية في جلسة حوارية بعنوان «البناء على خطط التنوع الاقتصادي في الإمارات والسعودية والعراق» التي نظمها المعهد بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد».

وحضر الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة شاثام هاوس آدم وارد، وماجد جعفر، رئيس شركة نفــط الهلال، أول وأكبر شركة نفط خاصة في الشرق الأوسط، واستعرضت الجلسة الرؤى والاستراتيجيات في كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات والجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودفع عجلة الاقتصاد، بعيداً عن الاعتماد على عوائد النفط وتطوير نموذج اقتصادي جديد ومستدام.

فرص متاحة

وتحدثت الدكتورة عائشة بن بشر في الجلسة الافتتاحية التي تناولت محور «دعم خطط التنوع الاقتصادي في الإمارات والسعودية»، التي بحث المشاركون خلالها الفرص المتاحة للمستثمرين في المجالات الحديثة للتكنولوجيا والسياحة وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تناول التحديات التي تواجهها الحكومات في مساعيها نحو تحقيق تنوع واستدامة الاقتصاد.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تستشرف المستقبل لتصنعه ولا تنتظره، قطعنا في الإمارات مراحل نوعية في تنفيذ رؤية 2021 الطموحة ومئوية الإمارات 2071 لتنويع مصادر الدخل وتطوير اقتصاد معرفي تنافسي، لضمان تحقيق الرخاء على المدى الطويل للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات، ويشرفنا أن نكون جزءاً من حدث اليوم، الذي نشارك من خلاله تجربة دبي المتميزة كمدينة ذكية، فضلاً عن إنجازات ودور دبي الذكية الذي نسعى جاهدين من خلاله، إلى تشكيل مستقبل المدن في أنحاء العالم.

التحول الذكي

وأضافت: بصفتنا جهة معنية بقيادة عملية التحول الذكي لإمارة دبي، بذلت دبي الذكية جهوداً حثيثة لتوظيف التقنيات المتطورة لتعزيز الاقتصاد ونشر السعادة في مجتمعنا، ونأمل أن تشكل مدينتنا مثالاً للمنطقة في مجال تسخير التكنولوجيا لوضع أساليب مبتكرة تسهم في مسيرة التنمية المستدامة.

ومن جهة أخرى حضر الجلسة كل من جين كينينمونت، نائب رئيس شاتام هاوس وكبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وديفيد بوتر، زميل مشارك لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شاثام هاوس، إلى جانب الدكتورة لمى السليمان، نائبة رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الجلسة ناقشت الدكتورة عائشة بن بشر مع الدكتورة لمى السليمان، فرص تعزيز أواصر التعاون المشترك، حيث تعمل الإمارات والسعودية على خطط طموحة لتنويع اقتصاداتهم وبناء مدن ذكية واقتصاد قائمة على المعرفة.

وتعد الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر واحدة من أهم خبراء التحول الرقمي والمتحدثين في مجالات المدن الذكية والمستقبل والثورة الصناعية الرابعة.