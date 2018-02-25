«ستراتا» تضاعف قدرتها الإنتاجية 20% العام الماضي

تمكنت شركة «ستراتا» للتصنيع المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار من مضاعفة قدرتها الإنتاجية بما يقرب من 20% مقارنة بالعام الماضي والحصول على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي، وتسعى الشركة، التي تتخذ من مدينة العين مقرًا لها، إلى تعزيز مكانتها كمزود رائد لأهم وأكبر شركات صناعة الطائرات في العالم، حيث تمكنت العام الماضي من رفع قدرتها الإنتاجية لهياكل الطائرات إلى رقم قياسي بلغ 642 شحنة، ضمت أكثر من 9774 من قطع الطائرات بقيمة 500 مليون درهم، بالمقارنة مع 521 شحنة مكونة من 9103 قطع في العام 2016.

وشملت الشحنات التي سلمتها «ستراتا» خلال العام 2017 أول مجموعة من الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350-900 إلى شركة إيرباص. وتقع الرفارف الداخلية على الحافة الخلفية لأجنحة الطائرات، بالقرب من موقع التحام الجناح بجسم الطائرة، ما يمكّن الطائرة من الثبات بشكل أكبر أثناء الإقلاع والهبوط عندما تكون زاوية طيرانها عالية وسرعتها منخفضة نسبياً.

وكشفت شركة «ستراتا» أمس عن أبرز إنجازاتها لعام 2017، التي تؤكد استمرار ريادتها في قطاع صناعة الطيران عالمياً والتزامها بمواصلة دعم جهود التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لـشركة «ستراتا» بهذه المناسبة: تؤكد «ستراتا» للعالم أن امتلاك الرؤية الواضحة والدقة والالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية يساهم في الارتقاء بقدرات صناعة أجزاء هياكل الطائرات إلى آفاق غير مسبوقة، وقد نجحت «ستراتا» خلال العقد الماضي في ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد وجدير بثقة أهم شركات صناعة الطائرات في العالم.

وأضاف: نحن حريصون في الوقت نفسه على أن تكون رؤيتنا العالمية منسجمة مع أهدافنا الوطنية للمساهمة في النهوض بقطاع صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيشكل ما حققناه من نجاحات حتى الآن حافزاً لنا للمضي قدمًا والاستفادة من الفرص الجديدة لتقديم حلول مبتكرة تعزز مكانة «ستراتا كمساهم رئيسي في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران ومزود رائد لشركائنا العالميين».

قدرات

وشهد العام 2017 إنجازات هامة لشركة تصنيع هياكل الطائرات الإماراتية. ففي شهر فبراير الماضي، وقّعت «ستراتا» مذكرة تفاهم مع شركة «ريلاينس ديفنس» للتعاون المشترك لتوفير قدرات تصنيع متقدمة مشتركة بين الإمارات والهند في قطاع صناعة الطيران.

قوة وطنية

وأضاف عبدالله: «يتمثل أحد أهداف ستراتا ومسؤولياتها الرئيسية في بناء قوة عاملة وطنية ماهرة ومستدامة، تتميز بخبرات عالمية معترف بها في المجال التكنولوجي والابتكار، وتتساوى في قدراتها مع أفضل المتخصصين حول العالم، وذلك هو المحور الأساسي لمساهمتنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل في قطاع الطيران».

وحازت «ستراتا» خلال العام الماضي على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي (EN9100:2009) من شركة ديكرا، المزود العالمي الرائد لخدمات الاعتماد والتدقيق في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، ما يؤهّل الشركة للقيام بكافة نشاطات صناعة الطيران بدءًا بالتصميم، مرورًا بوضع تفاصيل عملية التصنيع والإنتاج النهائي لأجزاء هياكل الطائرات.

أبحاث وتطوير

تواصل وحدة الأبحاث والتطوير في «ستراتا» جهودها لدعم محفظة التصنيع المتنامية لدى الشركة، إذ تركز على تطوير تقنيات متقدمة للمساهمة في تعزيز تنافسية الشركة على المدى البعيد.