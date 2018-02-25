وزارة الاقتصاد تبحث تنمية العلاقات التجارية مع الأرجنتين

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين.

جاء ذلك خلال لقائه ميغيل براون سكرتير التجارة بوزارة الإنتاج الأرجنتينية، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة للمشاركة في معرض «جلفود 2018».

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، وعائشة الكبيسي مديرة إدارة المنظمات الدولية وسياسات التجارة الخارجية بالوزارة، وسعود النويس المحلق التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن، فيما حضره من الجانب الأرجنتيني، سعادة شنكو روخاس وكيل وزارة الإنتاج لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة فرناندو دي مارتيني سفير الأرجنتين لدى الدولة.

وناقش اللقاء، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وركز على تنمية التبادلات التجارية، وتطوير الاستثمارات والمشاريع في المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الغذائي وصناعة الحلال، كما بحث الجانبان، سبل توطيد الشراكة على مستوى القطاع الخاص في هذا المجال.

وأكد عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع جمهورية الأرجنتين.. مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، حقق معدلات جيدة نسبياً، حيث وصل في عام 2016، إلى نحو 914 مليون درهم.

وأشار إلى أن الإمكانات الاقتصادية للجانبين، تفتح المجال أمام تنمية هذه التبادلات التجارية، وتوسيع نطاق التجارة البينية للسلع والخدمات، وتوطيد شراكة قطاعي الأعمال في الدولتين الصديقتين.

وأكد أهمية التنسيق في مجال اعتمادات وصناعة الحلال، لأهميتها البالغة في زيادة معدلات التبادل التجاري للسلع الغذائية.

من جانبه، قال ميغيل بروان سكرتير التجارة بوزارة الإنتاج الأرجنتينية، إن بلاده تحرص على توطيد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، وتسعى إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى رغبة الأرجنتين في الاستفادة من المكانة التجارية المرموقة، التي تتمتع بها دولة الإمارات، وأهميتها كبوابة حيوية إلى مختلف أسواق المنطقة، ومتجر عالمي لمختلف الدول، لزيادة تبادلاتها التجارية من خلالها.

تعاون البلدين

أثنى عبد الله آل صالح، على المشاركة القوية للأرجنتين في معرض غلفود 2018، مؤكداً أن الاستثمار الزراعي والمنتجات الغذائية، تعد من أهم محاور التعاون بين البلدين، حيث تمثل الأرجنتين، مصدراً لتوريد مجموعة مهمة من السلع الغذائية إلى دولة الإمارات، وتستحوذ على 55 % من إجمالي التبادلات بين البلدين، وفقاً لبيانات عام 2016.