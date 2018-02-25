الإمارات أفضل الدول استشرافاً للمستقبل وتتفوق على إسبانيا والنمسا

تصدرت الإمارات، دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصنيف أكثر الدول استشرافاً للمستقبل، محتلة المركز الأول إقليمياً، والمركز 19 عالمياً، متفوقة على دول مثل إسبانيا وروسيا والبرازيل والنمسا وإيطاليا وماليزيا وإيرلندا لوكسمبورغ، وجنوب أفريقيا ودول أخرى، وذلك في التقرير الذي نشره موقع «يو إس نيوز»، وضم 80 دولة.

وقدر التقرير، إجمالي الناتج المحلي للإمارات بـ 348.7 مليار دولار، فيما قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 68.092 دولاراً.

وقال التقرير: بعد انطلاق صادرات النفط في ستينيات القرن الماضي، شهد اقتصاد الدولة تحولاً سريعاً. وبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اليوم، مُتَكَافِئاً مع نصيب الفرد في الدول الأوروبية الغربية الرائدة. فيما صنف المنتدى الاقتصادي العالمي، الإمارات، كأكثر الاقتصادات تنافسية في العالم العربي.

وتعتبر دبي، مركز الأعمال الإقليمي المعروف بناطحات السحاب الفاخرة، وهي موطن أكبر مبنى في العالم، برج خليفة.