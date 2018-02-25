منصة أعمال إماراتية أرجنتينية تفتتح مقرها في «جافزا»

وقعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، اتفاقية لافتتاح منصة الأعمال الإماراتية - الأرجنتينية في جافزا.

حضر توقع الاتفاقية، سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وميغيل براون وزير التجارة في الأرجنتين، وجوان سياسيرا رئيس الهيئة الاتحادية الأرجنتينية للاستثمار، وغابريل أوساتنسكي المدير الشريك لمنصة الأعمال الإماراتية الأرجنتينية، يرافقهم فيرناندو رامون مارتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال من الأرجنتين.

وبحث الجانبان، على هامش توقيع الاتفاقية، سبل التعاون المشترك، وتقوية العلاقات التجارية، وتعزيز وجود الشركات الأرجنتينية في المنطقة الحرة، عبر توفير عدد من الحوافز والخدمات.

وعبّر سلطان أحمد بن سليم، عن سعادته بافتتاح منصة الأعمال الإماراتية الأرجنتينية، التي سيكون لها دور فاعل في تنمية التبادل التجاري بين البلدين، ودول المنطقة عموماً.. موضحاً حرص المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، على تأسيس شراكات متينة مع الأرجنتين ودول أميركا اللاتينية، لتعزيز حضور منتجاتهم في الأسواق الإقليمية، وتقديم كل التسهيلات للشركات والمؤسسات التجارية، لممارسة أعمالهم بسلاسة، والحصول على امتيازات المنطقة الحرة، التي تشمل إعفاء من رسوم الاستيراد وإعادة التصدير، ما يدعم زيادة عائداتها المالية، ويمكنها من توسيع أعمالها مستقبلاً.

وقال إن المنصة الجديدة، تسهم في تعريف الشركات الأرجنتينية بالفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر «جافزا»، بصفتها المركز اللوجستي الأكثر كفاءة في دعم وتمكين التجارة، وتسهيل وصول السلع الأرجنتينية إلى الأسواق الإقليمية.

من جهته، قال غابريل أوساتنسكي، إن انطلاق المنصة الإماراتية الأرجنتينية، يشكل حجر الأساس لتسهيل حركة نقل المنتجات الأرجنتينية إلى السوق الإماراتية المحلية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز التواصل بين المنتج الأرجنتيني والمورد المحلي. من ناحيته، أضاف وليد بن عبد الكريم الشريك المؤسس لمنصة الأعمال الإماراتية الأرجنتينية، أن توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في دول أميركا اللاتينية عام 2014، دفعتنا للعمل على تحقيق رؤية سموه الاستراتيجية في فتح أبواب جديدة، وتسهيل تبادل المنافع الاقتصادية والموارد الطبيعية، ما فيه من مصلحة متبادلة وترسيخ لمكانة الإمارات.

حاضنة تنمية

تعد منصة الأعمال الإماراتية الأرجنتينية، في طليعة المشاريع الخاصة الرامية إلى توفير حاضنة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية بين دولة الأرجنتين، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسهيل حركة تدفق المنتجات الأرجنتينية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.