خزانة ألماس دبي.. قلعة أمان

لم تكتف دبي بلقب مدينة الذهب، الذي اكتسبته منذ عقود طويلة، لتواصل تألقها بالألماس كونه إحدى العلامات المميزة، ليسهما معاً في رحلة تتويج الإمارة على عرش صناعة وتجارة المجوهرات في العالم.

وربما لا يكون الأمر مفاجئاً على دبي، وجود خزانة للألماس هي الوحيدة بالشرق الأوسط كونها أحدث مرافق التخزين ضمن حلقة أساسية في أعمال البنية التحتية اللوجستية في الإمارة.

وتتقيد الخزانة بتطبيق أعلى معايير الأمن العالمية، بما يتيح لها إيداع أو سحب السلع والبضائع باستخدام خزانة آلية التشغيل بالكامل، تتسم بتوفيرها مزايا الخصوصية التامة والراحة، مع توفير هيكل أسعار مرن للتخزين على المديين القصير والطويل.

ودبي بموقعها المتميز على خريطة العالم قادرة على ربط تدفقات تجارة المعادن والأحجار الثمينة المتنامية من وإلى شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

الخزانة تقع داخل بورصة دبي للماس منصة التداول الوحيدة للماس والأحجار الملونة في المنطقة، وتخضع لأعلى درجات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ويمكن من خلالها إعادة توزيع المقتنيات الثمينة المخزنة بها بشكل فعال على المنافذ الاستهلاكية الرئيسية العالمية.

وتوفر أيضاً خدمات تخزين على المديين القصير والطويل للذهب والمجوهرات المصممة وغيرها من المقتنيات الثمينة بسعة 12 كيلوغراماً من الألماس مع آلية التشغيل بالكامل وخيارات تخزين إضافية، بخلاف الصناديق خدمة التأمين متاحة عند الطلب بأسعار تنافسية.

وتقوم شركة فيراري للخدمات الأمنية وإدارة التخزين في مركز دبي للسلع بدور مزود معتمد للخدمات اللوجستية.