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تخفيض إلى 20 % على تذاكر السفر

المصدر:
  • دبي -لؤي عبد الله
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تتنافس شركات الطيران في السوق المحلي، للاستحواذ على أكبر حصة من المسافرين عبر عروض سعرية، تتضمن خصومات على أسعار التذاكر تتراوح بين 10 - 20 %، تستمر حتى قبيل انطلاق موسم إجازات الربيع المدرسية.

وأشارت مصادر في قطاع السياحة والسفر، إلى وجود تراجع في القيم السعرية، نتيجة زيادة حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في الدولة، الناتجة عن زيادة حجم الأساطيل، واستخدام طائرات ذات سعة أكبر.

وأوضحت أن نسب إشغال الرحلات، تشهد تبايناً كبيراً من وجهة إلى أخرى، ومن وقت لآخر، تبعاً لحجم الطلب.

وطرحت شركة طيران الإمارات، عروضاً شملت العديد من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط، والشرق الأقصى والهند، ووجهات في الولايات المتحدة، ضمن أحكام وشروط محددة، فيما أعلنت فلاي دبي، عن إطلاق عروض خاصة للعائلات الراغبة بزيارة دبي من البحرين، بينما يحصل عملاء برنامج OPEN على 5 % حسماً إضافياً.

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  • الصورة: 20 % تخفيضات سعرية على «تذاكر» الطيران

    20 % تخفيضات سعرية على «تذاكر» الطيران

    تشهد الفترة الحالية، منافسة قوية بين شركات الطيران، للاستحواذ على الحصة الأكبر من المسافرين، من خلال طرح عروض سعرية تتضمن خصومات على أسعار التذاكر تتراوح نسبتها بين 10 ـ20 %،

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