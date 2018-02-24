مكتوم بن محمد يصدر قرارا بتجديد عضوية مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي القرار رقم / 1 / لسنة 2018 بشأن تجديد عضوية مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لمدة عامين برئاسة سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.

ويضم مجلس الإدارة كلا من .. حسين أحمد القمزي وحمد مبارك بوعميم وسالم علي الشرهان وراشد سيف الجروان وعبد الله جاسم بن كلبان وهشام عبدالله القاسم.

ويتولى مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي مسؤولية الإشراف على جميع أنشطة المركز بدءا من تطوير البنية التحتية والإدارة المالية وعلاقات العملاء وضمان تنظيمها وتطبيقها بما يخدم الرؤية الاستراتيجية للإمارة ويتماشى مع توجيهات قيادتها الرشيدة.

وسيواصل أعضاء مجلس الإدارة القيام بدور محوري في توجيه مسار نمو مركز دبي المالي العالمي وفقا لما نصت عليه استراتيجيته للنمو لعام 2024 بمضاعفة حجم عمليات المركز بواقع ثلاثة أضعاف ودعم استمراريته في موقعه الرائد للمراكز المالية العالمية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.