230مشاركاً من اتحاد «باتا» في مؤتمر سفر المغامرات بالعين

أقيمت في منطقة العين أمس فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر سفر المغامرات والسياحة المسؤولة «اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (باتا) 2018»، الذي تستضيفه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

ويؤكد اختيار منطقة العين لاستضافة هذا الحدث الكبير، على المكانة التي تحظى بها إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات العالمية.

واجتذب معرض «سفر المغامرات والسياحة المسؤولة» أكثر من 230 مشاركاً يمثلون 43 اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (باتا) ومن حول العالم، حيث قدم لهم المعرض منصة فريدة لعقد اللقاءات التعارفية، والاجتماعات، وإبرام الاتفاقيات، وتبادل عرض الخدمات والمنتجات من البائعين والمشترين المشاركين في الحدث من جميع أنحاء العالم.

شكر

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: «نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع الوفود التي شاركت في اجتماعات مؤتمر سفر المغامرات والسياحة المسؤولة (باتا) هذا العام. ويؤكد استضافة هذا الحدث في أبوظبي ومنطقة العين بالتحديد مكانتها كوجهة رائدة لسياحة الأعمال.

حيث إنه من أهم المؤتمرات لصنّاع السياحة والسفر على مستوى دول آسيا والمحيط الهادئ، ويقدم منصة مهمة للجهات والشركات والمؤسسات المعنية بصناعة السياحة والسفر للقاء المسؤولين وصنّاع القرار.

والتعرف على شركاء جدد أو محتملين من العملاء والشركات. ولدينا قناعة راسخة بأهمية إيجاد شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لدفع صناع السفر السياحة قدماً. وواقع الأمر أن هناك كماً هائلاً من الخبرات لدى جميع الأطراف، ومن الضروري الاطلاع عليها وتبادلها، والعمل معاً لما فيه صالح اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

وتختتم فعاليات المعرض اليوم، بجولات ميدانية، يتم خلالها اصطحاب الوفود المشاركة في زيارات تجوب أرجاء مدينة العين، للتعرف على ما لدى أبوظبي من قدرات جذب سياحية، ثقافية وترفيهية، من بينها متحف العين الوطني، ومتحف قصر العين المعروف أيضاً باسم (متحف قصر الشيخ زايد)، والمواقع الثقافية والتراثية في جبل حفيت ومضمار سباق الهجن.