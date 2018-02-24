«الفجيرة للصناعة البترولية» تدشن شبكة «بلوك تشين»

أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نائب رئيس مجلس إدارة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية أهمية مواكبة أفضل التقنيات الحديثة والتطورات المتسارعة التي تطرأ على قطاع تجارة وتخزين مشتقات النفط، مشيراً إلى ضرورة وضع الأسس للتخطيط السليم لقطاع الطاقة والتعامل مع التحديات المستقبلية للقطاع النفطي من خلال توفير بيئة مشجعة تساعد على جذب المستثمرين إلى دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال توقيعه على هامش حضوره الدورة السنوية لأسبوع البترول الدولي في لندن اتفاقية تدشين شبكة «بلوك تشين» وذلك مع مارتن فرينكل رئيس شركة إس آند بي جلوبال بلاتس العالمية.

وتوفر شبكة «بلوك تشين» للمشتركين في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» وسيلة آمنة وسهلة من أجل تتبع سير بيانات المخزونات النفطية وتجميعها بشكل أسبوعي من خلال لجنة بيانات الطاقة المعروفة باسم فيدكوم.

وأوضح الدكتور الشرقي أن «فوز» تسعى لعقد شراكات إستراتيجية في مجال صناعة الغاز والنفط لترسيخ دور إمارة الفجيرة كمركز عالمي لتخزين وتداول النفط ومشتقاته. بدوره قال جيمس رايلت مدير الإبداع والاستراتيجيات الرقمية في إس آند بي جلوبال بلاتس انه كانت هناك محاولات سابقة هامة من أجل استخدام تقنية البلوك تشين في أسواق الطاقة والمواد الأولية.

حضر توقيع الاتفاقية الشيخ سلطان بن صالح الشرقي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي طارق الملا وزير الطاقة المصري وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اينوك وعدد من مديري المؤسسات الاقتصادية في حكومة الفجيرة.