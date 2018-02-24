100 شركة تعرض منتجاتها بمعرض دبي لتكنولوجيا المشروبات

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات الثلاثاء المقبل27 فبراير وتستمر حتى 1 مارس 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك في المعرض أبرز المصنعين والموردين والخبراء والعاملين في مجال صناعة المشروبات من المنطقة والعالم، حيث تبلغ مساحة المعرض لهذا العام 2,200 متر مربع ويشهد مشاركة 100 شركة محلية وعالمية ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 2.500 زائر ومشارك خلال الأيام الثلاثة.

وأصبح معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات أحد أهم فعاليات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمخصصة لقطاع المشروبات، حيث يوفر منصة فعالة لطرح الأفكار الجديدة والتقنيات المبتكرة والحلول الشاملة في مجال إنتاج المشروبات - بداية من المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعبئة ومشروبات الطاقة ومنتجات الألبان وحتى القهوة والشاي وغيرها من المشروبات المعدة للاستهلاك الفوري.

فرصة

كما يقدم معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات فرصة مثالية للمختصّين والعاملين في قطاع المشروبات لطرح أفكارهم الجديدة وعرض آخر الابتكارات والحلول الشاملة في مجال انتاج المشروبات.

وبالتزامن مع فعاليات معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات، يقام الملتقى المتخصص بقطاع المشروبات هذا العام تحت شعار «صناعة المشروبات (الفرص، التنقل والاستدامة)» ويضم الملتقى عدد من الجلسات الحوارية التي تناقش مواضيع عدة منها التحديات الراهنة التي تواجه صناعة المشروبات.

هذا وينظم معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض عضو في اندكس القابضة، ويحظى الحدث بدعم الهيئة الدولية لتكنولوجيا المشروبات والجمعية الأميركية للمشروبات ومجلس الشاي في الهند والاتحاد العربي الآسيوي للمشروبات وغرفة الإمارات للتجارة والصناعة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمنطقة الحرة في جبل علي واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.