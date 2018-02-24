«اقتصادية عجمان» تحتفي بمشاركتها الناجحة في «شهر الابتكار»

تواصل «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» مشاركتها الناجحة في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»، استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، مسلطةً الضوء على أحدث ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات نوعية تدعم مساعيها الحثيثة للارتقاء بالخدمات وتسهيل رحلة المتعامل في إنجاز المعاملات.

وتستعرض الدائرة تجربتها كإحدى أوائل الدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة في تطبيق مبادرة «الوثيقة الذكية»، القائمة على استخراج بيانات المتعامل مع التأكد من صحة البيانات عبر برنامج «ماسح التصوير الضوئي». وتأتي «اللوحة المرئية للمتعاملين» في مقدمة المبادرات الابتكارية التي توفر مزايا عدة للمستثمرين والمتعاملين. وتتنوع مبادرات «شهر الإمارات للابتكار» لتشمل أنشطة محفزة للموظفين على الإبداع والابتكار والتصميم، مع مشاركة من طالبات «جامعة عجمان» لعرض اختراعات وتصاميمهم الابتكارية.