131.7 ملياراً التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند

بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات الهند، ما يناهز 131.7 مليار درهم عن العام 2016، استأثرت فيها واردات الدولة من الهند بنحو 82.9 مليار درهم.

وصادرات الدولة إلى الهند ما يقارب 18 مليار درهم، فيما شهدت قنوات ومسارات الشراكة طيلة العقود الماضية توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة على كافة الصعد. وتشارك دولة الإمارات اليوم في فعاليات وأعمال قمة الشراكة العالمية في الهند، بوفد من الدولة برئاسة وزارة الاقتصاد.

حيث يترأس عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وفد الدولة، الذي يضم العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية البارزة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال الفترة من اليوم إلى 26 من شهر فبراير الجاري، في ولاية اندرا براديش، وذلك بدعوة من وزارة التجارة والصناعة الهندية.

حيث تعد القمة منبراً عالمياً للحوار في دورتها الرابعة والعشرين، وسيتم طرح نقاشات بمشاركات عالمية متعددة حول أفضل سبل التعاون بين الاقتصادات الناشئة والنامية لبناء جسور من الشراكة تهدف لتحقيق النمو المتوازن والعادل، فضلاً على توحيد السياسات لمعالجة التحديات العالمية، وبحضور قيادات عالمية، حيث تنعقد القمة هذا العام تحت شعار «استراتيجية الهند الجديدة للاندماج العالمي».

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في ذلك المحفل الدولي في ظل ما تشهده مجمل علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الديمقراطية تأسساً على التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة في كلا البلدين، من تطورات متنامية، تسايراً مع العلاقات التاريخية الوطيدة والمشتركة بين الجانبين وعلى مختلف الصعد.

ويضم وفد الدولة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الريادية وكيانات الأعمال الاستثمارية، والتي تتضمن (مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، شركة أدنوك، شركة مصدر، و«أكسبو 2020»، وشركة دبي الجنوب، و«موانئ دبي» وهيئة الشارقة للاستثمار «شروق»، ومجموعة لولو الدولية، مصرف الشارقة الإسلامي، ومؤسسة أيديل بي الدولية، فضلاً على العديد من الشركات الأخرى وكيانات الأعمال الأخرى).

وسيتضمن جدول مشاركة وفد الدولة في فعاليات القمة، إلقاء كلمة من عبد الله آل صالح، تتناول تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض قدرات دولة الإمارات على الخارطة التجارية والاستثمارية العالمية، فضلاً عن عقد حلقات نقاشية متعددة، بين ممثلي الشركات وكيانات الأعمال الإماراتية والهندية.

مشاركة

وفد الدولة يضم ممثلين عن «أدنوك» و«مصدر» و«أكسبو» و«دبي الجنوب» و«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» و«موانئ دبي» ومؤسسات أخرى بالدولة من القطاعين الحكومي والخاص.