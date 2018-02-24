الإمارات ضمن 10 دول لا تفرض ضريبة دخل

وصف موقع «موني كونترول كوم» الشبكي الهندي، المعني بشؤون المال والاقتصاد، دولة الإمارات بأنها واحدة من الجنات الضريبية على الأرض، في إشارة إلى كونها إحدى الدول القليلة في العالم التي لا تفرض ضريبة دخل على العاملين فيها.

جاء ذلك في تقرير نشره الموقع أمس بعنوان «الجنة على الأرض؟ 10 دول لا تفرض على مواطنيها ضريبة دخل). وأورد الموقع في تقريره اسم دولة الإمارات ضمن هذه الدول العشر. وتحدّث الموقع عن دولة الإمارات فذكر أنها تمتلك واحدةً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج العربي، ذلك أن اعتماد اقتصادها على عائدات النفط والغاز لا يتجاوز 30 في المئة فقط.

وذكر الموقع أيضاً، الذي يعد البوابة الرئيسة للشؤون المالية في الهند، أن دولة الإمارات لا تفرض أي ضريبة، سواء على الدخول الفردية أو المؤسسية، باستثناء قطاعين، هما قطاع النفط والغاز وفروع البنوك الأجنبية.