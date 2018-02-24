الإمارات الخامسة عالمياً في استيراد الماس

جاءت الإمارات في المركز الخامس في قائمة أكثر الدول استيراداً للألماس في العالم نشرها موقع Visualization، إذ قدرت قيمة وارداتها من الألماس بـ7.9 مليارات دولار، أي 7.8% من الواردات العالمية، متفوقةً على الصين (السادسة) بقيمة 606 مليارات دولار، وسويسرا (الثامنة) بقيمة 2.1 مليار دولار.

والمملكة المتحدة (التاسعة) 1.9 مليار دولار، فيما حلّت سنغافورة في المركز العاشر بقيمة 1.5 مليار دولار، وضمت القائمة 15 دولة. وقال التقرير: «بلغ إجمالي قيمة واردات الألماس في العالم 117.4 مليار دولار العام الماضي». وأضاف أن اللاعبين الكبار في تجارة الماس يمتلكون ثروة عظيمة، ويشكّل كبار المستوردين، وعددهم 18 دولة، قرابة 97% من الواردات العالمية.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة بقيمة 24.4 مليار دولار (20.8%) من الواردات العالمية، تلتها الهند بقيمة 19 مليار دولار (16.2%). وجاءت هونغ كونغ في المركز 3 بقيمة 18.9 مليار دولار (16.1%)، وفي المركز 4 جاءت بلجيكا بقيمة 15.4 مليار دولار (13.1%).