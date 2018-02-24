48 مليون زائر هدف جزيرة ياس بحلول 2022

وصفت صحيفة «ريبابليك» الهندية جزيرة ياس في أبوظبي بأنها وجهة الترفيه العائلي الأولى في الشرق الأوسط، وأنها باتت اليوم تحظى باعتراف دولي كوجهة ترفيهية عالمية متميزة، من خلال 17 جائزة دولية نالتها الجزيرة ومنشآتها الترفيهية، سواء من الجهات العالمية المعنية بصناعة السياحة والترفيه.

أو من زوار الجزيرة أنفسهم، سواء القادمون من المنطقة أو من أنحاء العالم كافة. وذكرت الصحيفة التقرير أيضاً أن جزيرة ياس لديها رؤية تهدف إلى استقطاب أكثر من 48 مليون زائر بحلول عام 2022.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة أمس على موقعها الشبكي عن جزيرة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على إنشائها.

وكان عنوان التقرير هو «جزيرة ياس قدمت حافظتها الفريدة من التجارب الممتعة والوجهات الترفيهية العالمية»، وتضمن حواراً أجرته «ريبابليك» مع محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، والترويج للجزيرة بالسوقين المحلية والإقليمية.