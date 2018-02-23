«المضافة» لم تؤثّر على مبيعات التجزئة

ذكر تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لم يؤثر على مبيعات التجزئة والسلع الاستهلاكية في دبي.

وأشارت المجموعة إلى أن التراجع الطفيف في المبيعات في الأسابيع الأولى من يناير، بعد تطبيق الضريبة، كان بسبب الإنفاق الكبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، خلال موسم العطلات، وبالتالي هدوء الإنفاق في الفترة التالية.

وأرجع محللون ارتفاع المبيعات من السلع الاستهلاكية في نهاية العام الماضي إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الجاري. وتوسع التوظيف في صناعة التجزئة والسلع الاستهلاكية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، قبيل تطبيق الضريبة، بنسبة 37%، وهو ارتفاع قياسي، كما ارتفعت المبيعات في السلع اليومية والفاخرة، مثل الإلكترونيات والمجوهرات.

وفي الوقت الذي تزامن فيه تطبيق الضريبة مع مهرجان دبي للتسوق، من 26 ديسمبر 2017 الى 28 يناير 2018، فقد ارتفع عدد الزائرين الى مراكز التسوق في دبي بنسبة 10% خلال تلك الفترة على أساس سنوي.

وتوقع محللون أن يعتبر المتسوقون نسبة ضريبة القيمة المضافة وهي 5% غير مؤثرة بالنسبة لمشترياتهم وانفاقهم، برغم أن دراسة عن يوجوف اومنيباس البريطانية أن 44% من المستهلكين اعتبروا أن الضريبة سوف تؤثر على انفاقهم الاستهلاكي.

ومن المتوقع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي في الإمارات بنسبة 7.5% حتى عام 2021.