الإمارات من أفضل وجهات الزيارة خلال 2018

اختار موقع «ريب باي سكاس سكانر rip by Skyscanner» الإمارات ضمن أفضل وجهات الزيارة في 2018، إلى جانب دول سياحية عالمية كبرى مثل، واليابان، وجزر ايستر آيلاند، واثيوبيا ، ومدغشقر، وجزر شتلاند.

وقال التقرير الذي نشره الموقع الأميركي: إن ثمة أسباباً كثيرة تدعو إلى زيارة الإمارات التي جاءت في المركز الثاني في القائمة، منها الرغبة في الوصول إلى قمة برج خليفة، أطول مبنى في العالم؛ وركوب أسرع سِكة حَديدِيّة في مَدينة ملاه عالمياً في عالم فيراري؛ واستكشاف متحف اللوفر الجديد في أبو ظبي؛ ويمتع ناطريه بالقباب البيضاء الشاهقة الـ 82 لمسجد الشيخ زايد.

وهناك أيضاً الكثير من الأسباب الأخرى، منها أول آلة لبيع الذهب. ومشاهدة أسرع سيارة شرطة في العالم - بوجاتي فيرون - قيد العمل. والتزلج الداخلي؛ وحضور مسابقة اختيار أجمل الجمال. فهل هناك حوافز أكثر من ذلك لزيارة الإمارات.