أسعار النفط الحالية لا تشجّع على تدفّق الاستثمارات

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أمس إن مستوى سعر النفط الحالي لا يشجع بعد على تدفق الاستثمارات التي تحتاجها صناعة النفط.

وأضاف المزروعي، الذي يرأس أوبك هذا العام، متحدثاً خلال مؤتمر للطاقة في لندن، أن المنظمة لا تستهدف سعراً محدداً للنفط بل تسعى لتحقيق التوازن بالسوق.

وقال عندما سئل إن كان يرى أن سعراً بين 60 و65 دولاراً للبرميل هو الأمثل لصناعة النفط «هل أرى الاستثمارات الصحيحة تأتي إلى السوق؟ ليس بعد.» وترأس معالي المزروعي وفد الدولة المشارك في فعاليات الأسبوع الدولي للبترول التي اختتمت أمس في لندن وحملت شعار «إعادة هندسة نماذج تشغيل النفط والغاز:

صناعة تمر بمرحلة انتقالية». وألقى معاليه الكلمة الافتتاحية للحدث بصفته رئيس مؤتمر أوبك 2018 وشارك في جلسة حوارية مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي «بي پي» و «شل».. فيما ركز في حديثه خلال الحدث على أن اتفاق خفض المعروض العالمي قد قلص تخمة النفط في السوق لكن المهمة لم تنجز بعد.

وذكر أن الأمانة العامة لمنظمة الأوبك ستجتمع مع منتجي النفط الصخري الأميركيين خلال «مؤتمر أسبوع سيرا» الشهر القادم لتبادل الآراء.. موضحاً أن روسيا - غير العضو في أوبك - ملتزمة باتفاق خفض المعروض حتى نهاية السنة. وشهد معاليه حفل توقيع الاتفاقية بين شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك» ومعهد الطاقة البريطاني ‏‏.

كما بحث مع غريغ كلارك وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني التعاون المشترك في مجال الطاقة والصناعة إضافة إلى استقباله بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة «بيه بي». وعقد ‏معالي وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر أوبك 2018 جلسة مع عدد من ممثلي الإعلام الدولي لمناقشتهم وإطلاعهم على آخر المستجدات في سوق البترول العالمية وزار مؤسسة «S&P Global Platts» الرائدة في مجال تسعير النفط ومشتقاته في لندن.

ويعد أسبوع البترول الدولي - الذي يستضيفه معهد الطاقة البريطاني - حدثاً مهماً للغاية حيث يشارك به قادة صناعة النفط والغاز على الصعيد العالمي لمشاركة آرائهم وخبراتهم عبر حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والأحداث المرافقة للأسبوع.

رافق معاليه.. أحمد محمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة وطلال الفليتي مدير مكتب معالي وزير الطاقة والصناعة وعلياء حسن الياسي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.