افتتاح 10 متاجر لكارفور في مصر بحلول 2020

توقع متحدث باسم شركة «ماجد الفطيم» أن يتم افتتاح 10 متاجر كارفور في مصر بحلول 2020، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع إنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مصر.

وأوضح المتحدث رداً على سؤال لـ «البيان الاقتصادي» أن الشركة بصدد وضع خطة للمراحل اللاحقة من المشروع للمتاجر التسعين المتبقية والتي سوف يتم الكشف عنها في حينه.

وأشار إلى أن افتتاح المتاجر سيمتد على مختلف المحافظات بما في ذلك القاهرة والإسكندرية والأقصر وغيرها من المناطق التي لا تتواجد فيها متاجر كارفور، لكنه رفض التعليق على الجانب المالي للصفقة.

وبالإضافة إلى متاجر كارفور، تشمل استثمارات «ماجد الفطيم» في مصر «مول مصر» و «سيتي سنتر ألماظة» وغيرها.