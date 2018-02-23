غرفة دبي تستعرض سبل تسهيل تجارة اللحوم الحلال والشاي

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، عبر مكتبيها التمثيليين في أذربيجان وكينيا، مؤتمراً على مدى يومين، حول تسهيل تجارة اللحوم الحلال والشاي.

وذلك على هامش معرض «جلفود 2018». وشارك في المؤتمر، الذي أقيم على مدى يومين، رجال أعمال وصناع قرار من الإمارات وقارة آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث شملت البلدان التي شاركت في المؤتمر، أذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا وكينيا، حيث هدف المؤتمر إلى تعريف الحضور حول مزايا دبي التنافسية.

والفرص التي تقدمها للشركات الراغبة بتعزيز وجودها في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم عروض مفصلة حول تسهيل تجارة اللحوم الحلال والشاي في المنطقة. وتحدث خلال اليوم الأول للمؤتمر، عمر خان مدير المكاتب الخارجية لغرفة دبي، ومحمد محمد مدير العلاقات التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة، وشملت قائمة المتحدثين اليوم الثاني، علياء المرزوقي نائب رئيس مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وعلي الحمادي رئيس قسم المقاصب في بلدية دبي.

وأكد عمر خان، أن اللحوم الحلال والشاي الأخضر، من أسرع فئات المنتجات نمواً في الإمارات، لافتاً إلى أنه بحسب بيانات «يورو مونيتور إنترناشونال»، فإن قيمة مبيعات اللحوم الحلال في الدولة بلغت 7.7 مليارات درهم العام الماضي، وسترتفع إلى 8.3 مليارات العام الحالي، لتصل إلى 10.2 مليارات في 2021. ولفت إلى أن قيمة مبيعات الشاي بمختلف أنواعها، بلغت 819.3 مليون درهم في 2017، ترتفع إلى 865.7 مليوناً في 2018، وتتجاوز مليار درهم بحلول 2021.