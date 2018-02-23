تنامي الاهتمام في المنطقة بصادرات الأغذية السعودية

أعلن رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، يتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، لتسهم بـ 50 % من إجمالي صادرات السعودية بحلول عام 2030.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تولي فيه المملكة أهمية خاصة لسياسات التنويع الاقتصادي، بصفتها ركيزة أساسية لرؤية 2030. وأكد فيصل الحماد مدير إدارة ترويج الصادرات لدى هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن معرض «جلفود»، يشكل قاعدة مهمة لتعزيز صادرات الغذاء، مشيراً إلى زيادة الاهتمام في المنطقة بصادرات الأغذية السعودية.

وأضاف: «مواكبة لرؤية السعودية 2030، نتطلع إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي صادرات المملكة، ولعلنا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، إذ شهدنا العام الماضي زيادة في صادرات الغذاء، بلغت 13 %.

ويستضيف معرض «جلفود» في نسخته الحالية، أكثر من 50 شركة سعودية، تنضوي تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية التي يوفرها أحد أكبر معارض الغذاء العالمية. وأتاحت هذه المشاركة القوية أمام الشركات السعودية، فرصة استعراض 200 صنف من المنتجات.

وبعد 5 مشاركات، شدد الحماد على أهمية المعرض في الترويج للصادرات السعودية الغذائية، واستهداف عدة أسواق إقليمية وعالمية، من بينها مجلس التعاون والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأكد أن المنتجات السعودية، تحظى باهتمام الكثير من العملاء، لعدة أسباب، من أهمها، توفير منتجات ذات جودة عالية، والالتزام بأعلى المعايير الإنتاجية وأمن الغذاء، والتسليم في أوقات قياسية، فضلاً عن كون جميع المنتجات حلالاً.