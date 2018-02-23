ريدن: انخفاض أسعار الإيجارات في دبي وأبوظبي

أظهرت مؤشرات شركة «ريدن» لأسعار العقارات السكنية في الإمارات لشهر يناير 2018 انخفاض مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي بمقدار 0.3 نقطة، ليتراجع بذلك من 249.9 إلى 249.6 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.14% خلال يناير.

فيما انخفضت الأسعار بنسبة 3.67% على أساس سنوي. وسجلت أسعار مبيعات الشقق انخفاضاً طفيفاً في يناير بواقع 0.03% على أساس شهري، وبنسبة 3.74% على أساس سنوي. كما تراجعت أسعار مبيعات الفلل في يناير.

فيما انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.58% على أساس شهري، وبنسبة 3.36% على أساس سنوي. بالمقابل، سجلت بعض المناطق في دبي مثل مدينة دبي الرياضية وديسكفري جاردنز ومرسى دبي زيادة في أسعار المبيعات خلال يناير 2018.

وانخفضت أسعار تأجير الشقق في يناير بنسبة 0.29% على أساس شهري، وبنسبة 7.43% على أساس سنوي. كما تراجعت أسعار تأجير الفلل خلال الفترة نفسها بنسبة 1.22% على أساس شهري، وبنسبة 8.85% على أساس سنوي. وتغيّرت أسعار التأجير بشكل طفيف في بعض المناطق التي تتميز بأسعارها التأجيرية المعقولة مثل «ديسكفري جاردنز»، ودائرة قرية جميرا، وواحة دبي للسيليكون.

وحافظت عائدات إيجار العقارات السكنية في دبي على ثباتها عند 6.9% على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق. وبالنسبة للفلل والشقق، بقيت عائدات الإيجار مستقرة عند 5,2% و7,3% تباعاً. وسجلت نسب السعر إلى الإيجار لجميع العقارات والفلل السكنية في دبي ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري لتبلغ 15% مقارنة بـ 14,9% و19,7% و19,6% الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر جميع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي بمقدار 0.4 نقطة، لينخفض من 91.8 إلى 91.4 نقطة، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 0.40% خلال يناير، وبنسبة 8.04% على أساس سنوي. وسجلت أسعار مبيعات الشقق انخفاضاً في الفترة نفسها وقدره 0.50% على أساس شهري، و9.21% على أساس سنوي. كما انخفضت أسعار مبيعات الفلل خلال شهر يناير 2018 بنسبة 0.10% على أساس شهري، و4.25% على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر أسعار إيجارات العقارات السكنية في أبوظبي بواقع 0.9 نقطة، ليتراجع بذلك من 88.7 إلى 87.8 نقطة، بما يُعادل انخفاضاً بنسبة 0.99% في يناير، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 10.85% على أساس سنوي. من جهة ثانية، سجلت أسعار تأجير الشقق انخفاضاً خلال الفترة نفسها بنسبة 1.03% على أساس شهري وبنسبة 11.20% على أساس سنوي. بالمقابل، انخفضت أسعار تأجير الفلل خلال يناير الماضي بنسبة 0.92% على أساس شهري وبنسبة 9.55% على أساس سنوي.