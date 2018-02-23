إطلاق واحة للابتكار في جمارك دبي

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تمتلك أحدث الأجهزة للكشف عن الضبطيات الجمركية لحماية المجتمع من المخاطر الأمنية، والإسهام في تعزيز حالة الاستقرار الأمني باعتبار الجهات الجمركية هي خط الحماية الأول للمجتمع.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان» أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية الدائرة في أن تصبح الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، مؤكداً أن مفتشي الجمارك لديهم من الخبرات والقدرات والمهارات ما يؤهلهم لمعرفة المتهرب بمجرد النظر وإحباط أي محاولة للتهريب.

وشدد على هامش إطلاق الجمارك فعالياتها ضمن أسبوع دبي للابتكار أمس ضرورة خضوع المفتشين للتدريبات المستمرة وإطلاعهم على الأحداث الراهنة، مع ضرورة التحلي بالأخلاق الدمثة التي تميز أهل الإمارات، مؤكداً رفع سقف طموحاتهم.

ودشنت الجمارك مشروعات جديدة ابتكارية في مقرها الرئيسي بحضور سلطان سُليم وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، تشمل مشاريع الدائرة الابتكارية «واحة الابتكار»، والتطبيقات الإلكترونية لقصص الأطفال بمناسبة عام زايد، ومعرض صور لمجموعة ابتكارات الدائرة التي تخدم العمل الجمركي، بالإضافة إلى توسعات مركز رعاية الطفل بحلته الجديدة تحت شعار «براعم المستقبل».

وجهة مفضلة

وتهدف «واحة الابتكار» إلى أن تكون وجهة مفضلة للموظفين تمكنهم من التواصل وتبادل الأفكار ضمن منظومة عمل تفاعلية تدعم الابتكار، ولإثراء تجربة الموظف بطرق حديثة من خلال الأجهزة المتوفرة بالواحة.

وتضم الواحة قسمين متكاملين يشمل القسم الأول منها جلسات خارجية في الهواء الطلق والمساحات الخضراء، أما القسم الثاني فهو داخلي يضم مبنى مغلقاً بتصميم مميز يتناسب مع فكرة الابتكار والإبداع ويختص بالتكنولوجيا الذكية، ويعمل على تثقيف الموظفين بطرق ابتكارية جديدة عن طريق الواقع الافتراضي

وتمت إقامة الواحة بالتعاون مع شركة إتش بي، وتضم الواحة جهاز الحاسب المحمول على الظهر للواقع الافتراضي Z VR Backpack وطابعة ثلاثية الأبعاد وماسحاً ضوئياً ثلاثي الأبعاد PRO S3، هذا بجانب تقنية «ثورة التفاعل ـ بقدرات الالتقاط الثنائية والثلاثية الأبعاد، وأخيراً الكمبيوتر المكتبي في شكل مبتكرHP Elite Slice.

وسيتم إطلاق الجيل القادم من الحواسيب المحمولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط من قبل شركة إتش بي في واحة الابتكار وهو Specter 13 كتجربة جديدة للكمبيوتر المحمول من خلال الدمج بين الأداء القوي الذي يكفي ليوم كامل وشاشة كاملة الدقة‏‏ مصممة بشكل منحوت وبشكل استثنائي من المعدن وألياف الكربون.

ملكية فكرية

وسيتم إطلاق التطبيقات الإلكترونية لقصص تم تصميمها للأطفال بمناسبة عام زايد، وعددها 7 تطبيقات بالإضافة إلى تطبيق حول حقوق الملكية الفكرية يشمل فيديو تثقيفياً عن هذه الحقوق. ويستطيع المستخدم سماع القصة المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة لأصحاب الهمم.

كما سيتم إطلاق مركز لرعاية الطفل بعد تجديد وتوسعة حضانة جمارك دبي بمسمى جديد هو «براعم المستقبل»، لتضم 4 أقسام الأول مخصص للبراعم «من عمر شهرين إلى سنة ونصف» والقسمان الثاني والثالث تحت مسمى «المستكشف الصغير» من عمر سنة ونصف إلى سنتين.

ويأتي القسم الرابع «العباقرة الصغار»، مخصص لكل الفئات العمرية بالإضافة إلى غرفة الإبداع المقسمة إلى عدة أركان لتساعد الطفل على تنمية مهارته واستكشاف من حوله بطرق إبداعية.

10 ابتكارات

تنظم جمارك دبي معرضاً للصور يقام تباعاً في مواقع تواجد المراكز الجمركية للدائرة ومدينة الطفل بحديقة الخور، ويشتمل على أفضل 10 ابتكارات من ابتكارات موظفي جمارك دبي.

وهي «جهاز التفتيش الجمركي رباعي الأبعاد، عربة التخليص الجمركي لأصحاب الهمم، السيارة البرمائية للتفتيش الجمركي، مختبر التفتيش الجمركي المتنقل، النظام الجمركي المتطور لفحص الحاويات عن بُعد، طائرات التفتيش الجمركي الذكية، نظام التفتيش الجمركي الذكي في المطارات، عربة التخليص الجمركي رباعية الدفع، عربة الكاشف، وروبوت تفتيش جمركي نسائي».