«سامانا للتطوير» تدخل دبي بمشروع بقيمة 75 مليوناً

أعلنت أمس شركة سامانا للتطوير إطلاق سامانا غرينز وهو أول مشاريعها العقارية في مجمع أرجان في دبي الذي يضم أيضاً مشروع ميركل جاردنز.

ويضم مشروع سامانا غرينز البالغ قيمته 75 مليون درهم 131 وحدة سكنية تتنوع من استوديو إلى شقق بغرفتي نوم على أساس التملك الحر. ومن المتوقع بدء أعمال البناء والتشييد هذا الشهر ومن المحتمل إنجازه في أبريل 2020 أي 6 أشهر قبل افتتاح فعاليات معرض إكسبو 2020. وتمنح الشركة 7% خصماً على الدفعات بالعملات الرقمية.

وسيتم تشييد المشروع وفق قواعد لوائح الأبنية الخضراء المنصوص عليها لترشيد الطاقة وسيتم تصميم المشروع باستخدام أفضل التقنيات الصديقة للبيئة.