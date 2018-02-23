6.1 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 6.1 مليارات درهم أبرزها رهون بقيمة قدرها 4.2 مليارات درهم من خلال 234 إجراء.

وتم تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 1.3 مليار درهم و484 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 450 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري.

وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 4.2 مليارات درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 4 مليارات درهم و140 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1.9 مليار درهم ورهن بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة مليار درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 661 مليون درهم. وتم تسجيل 89 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 185 مليون درهم و72 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 88 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة، وتصدرت البرشاء جنوب الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين.

وسجلت الرهونات 388 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 361 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 123 مليون درهم ورهن بمنطقة نايف بقيمة 96 مليون درهم.