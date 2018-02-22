موانئ دبي: استيلاء جيبوتي على محطة «دوراليه» غير قانوني

أعلنت موانئ دبي العالمية، قيام حكومة جيبوتي أمس، بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على محطة حاويات «دوراليه» من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء وتشغيل المحطة منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.

وتعد المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها، وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته أخيراً يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي.

جاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها «عادلة ومعقولة» من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين.

وبدأت موانئ دبي العالمية إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و«دوراليه كونتينر ترمينال - أس إيه» والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في «دوراليه»، وقد توّج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد في 21 الجاري، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ أمس، ومصادرة جميع أصول محطة «دوراليه كونتينر ترمينال - أس إيه».

وقالت موانئ دبي: نعتبر القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكاً لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي، وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد.

إذ فشلت الحكومة في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي (التي تضم السير ريتشارد أيكنس وبيتر ليفر كيو سي، اللورد هوفمان)، التي رفضت ادعاءات الحكومة بأن العقود غير عادلة في مجملها.

وتابعت: لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير الجاري ضد الحكومة في لندن، سعياً لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة والحصول على تعويض مؤقت عاجل.

مطالبة

وطالبت الشركة، حكومة جيبوتي بأن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.

تملك موانئ دبي العالمية حصة 33% في ميناء دوراليه، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

وتؤكد موانئ دبي العالمية بأنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.