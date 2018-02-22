«دو» تطلق باقاتٍ جديدة لـ «الاتصال المنزلي»

أطلقت شركة دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة باقات جديدة ومعززة من خدمات الاتصال المنزلي تتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة ترفيهية تلفزيونية مميزة وسرعات إنترنت أعلى بمنازلهم في مناطق الدولة.

ومن خلال إطلاق الباقات الجديدة، سيكون بمقدور العملاء أينما كانت منازلهم عبر الدولة، اختيار باقات الاتصال المنزلي من دو، والتي تتيح لهم تخصيص المحتوى التلفزيوني والاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة، إلى جانب محتوى تلفزيوني مباشر كجزء من باقاتهم.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الاتصال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: في ظل الطلب المتنامي من جانب العملاء على خدمات محتوى الفيديو والقنوات التلفزيونية المخصصة، فإننا ملتزمون بتوفير خدمات مميزة ذات مستوى عالٍ من المرونة تتيح للعملاء الاستمتاع بتجارب ترفيهية منزلية معززة مع تلفزيون دو».

وبالإضافة إلى مجموعة واسعة من القنوات، تضم باقات خدمات الاتصال المنزلي تطبيقات إضافية لنقل المحتوى عبر الإنترنت مثل du View و OSN WAVO والتي توفر عروضاً وبرامج تلفزيونية حية ومسجلة مع ميزة إعادة البث.

وأضاف الحساوي: ندرك بشكل جيد أن الطريقة التي يشاهد بها الناس المحتوى والتلفزيون اليوم باتت مختلفة عمَا كانت عليه في السابق، ومن هنا حرصنا على تعزيز شراكاتنا مع مزودي المحتوى مثل شبكة قنوات أو إس إن لتوفير تطبيق WAVO بهدف تزويد العملاء بخيارات مميزة تتيح لهم الاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة من نوعها.

وسنواصل استراتيجيتنا بالعمل على الاندماج بشكل كامل مع أسلوب حياة عملائنا وتزويدهم بخدمات ذات قيمة مضافة في مجال الاتصال والترفيه".

وسيحصل العملاء مع خدمات الاتصال المنزلي المميزة على باقات حصرية بما في ذلك أفلام OSN، وقنوات Pehla و Pinoy وbeIN Sports وأشهر أفلام هوليوود وبوليوود والمسلسلات التلفزيونية والمسابقات الرياضية والعروض الترفيهية العائلية المباشرة.