33 جهة تفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بقصر الإمارات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها السادسة عشرة، حيث تم تكريم الهيئات والمؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة، التي بلغ عددها (33) هيئة وشركة، بحضور عدد من كبار المسؤولين ووكلاء الدوائر، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وألقى سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا للجائزة، كلمة في بداية الحفل أكد فيها أن الجائزة ظلت طوال عمرها تتقدم إلى الأمام عاماً بعد عام تضاهي أفضل التجارب الإقليمية والعالمية، محققةً أرقاماً قياسية فيما تحققه من أثر فعال ومباشر على جميع المشاركين والمعنيين والدولة بصورة عامة.

تغييرات

وأشار الفهيم إلى أن الإمارات تشهد تغيرات متسارعة وتخطو بخطى واثقة نحو الأمام تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، موضحا أن الإمارات تتصدر القوائم الإقليمية والدولية في التنافسية في التنمية البشرية إيماناً منها بأن الدول والمجتمعات المتميزة قوامها إنسان متميز، معرفةً ومهارةً وسلوكاً.

ولفت إلى أهمية مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه-: إننا نركز على العناية الخاصة بالفرد من النواحي التدريبية والتعليمية والاجتماعية والتوجيه الصحيح من خلال الأجهزة المختلفة، وفي هذا يجب أن تسخر كافة إمكانات الدولة لبناء الإنسان الفاعل الذي يشكل حجر الزاوية في العملية الوطنية بكاملها.

وأوضح أن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز ركز على المساهمة الفاعلة في التنمية البشرية وتوفير المعارف والمهارات المطلوبة للنهوض بالإنسان العامل بدولتنا ومؤسساتنا، المواطن والمقيم على حدٍّ سواء، من خلال الشراكات الدولية المعتمدة التي أقامتها الجائزة من الجهات الدولية المالكة لنماذج ومفاهيم التميز المؤسسي ومنها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والهيئة البريطانية للجودة والجمعية الأميركية للجودة إضافةً للمنظمة الآسيوباسيفيكية للجودة والتميز وغيرها من الجهات ذات الصلة.

تطوّر

ونوه الفهيم بأن الدورة السادسة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز شهدت تطوراً نوعياً من ناحية التقنيات الحديثة التي استخدمت فيها، والطفرات الكبيرة في أعداد المشاركين والمقيمين على حدٍّ سواء، فقد تمت أعمال التقييم والتحكيم وإدارة الوثائق بين إدارة الجائزة من جهة وجميع المعنيين من جهةٍ أخرى بصورة ذكية متكاملة، وبما يتوافق مع متطلبات التحوّل الرقمي التي وضعت اللجنة العليا للجائزة الاستراتيجية لها منذ العام الماضي.

وأفاد أن أعداد المشاركين لا تزال في حالة ازدياد مطرد حيث وصل عدد المشاركين إلى ما تجاوز المائة شركة ومؤسسة من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً للمشاركين من دول مجلس التعاون.

ونوه بأن الجائزة غطت كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية الهامة مثل القطاع الصناعي والخدمي والتجاري والمالي والمهني والسياحي والصحي والتعليمي والإنشائي والنفط والغاز وشبه الحكومي إضافةً للقطاع التطوعي. وقال" بشهادة فرق التقييم ولجان التحكيم المحلية والدولية، فقد سجل هؤلاء أداء مؤسسياً متطوراً من حيث إلمامهم وتطبيقهم للممكنات الأساسية للتميز المؤسسي، اتساقاً مع خطة أبوظبي والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة من اهتمام واضح بتنمية وتطوير الموارد البشرية معرفةً ومهارةً وسلوكاً، وتطوير نظم وإجراءات العمل من حيث رفع الكفاءة وتعميق الفاعلية ومن ثم تحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية. وأوضح أن عدد المقيّمين للدورة الحالية بلغ أكثر من 250 مقيّماً من مختلف التخصصات العلمية والعملية ويشكل مواطنو دولة الإمارات حوالي 50% من هذا الرقم تقريباً.

وذكر أن الإمارات تمثل اليوم نموذجاً يحتذى به في التميز المؤسسي، خاصةً بعد إطلاق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي الإماراتي والتي نالت الاعتراف الدولي المستحق، متخطية بذلك النماذج العالمية أميركياً وأوروبياً، وتعكف الفرق الفنية للجائزة حالياً على تطوير أنظمة ومعايير الجائزة بما يتلاءم ومتطلبات الجيل الرابع من جهة وما يضمن كذلك الإيفاء بمتطلبات القطاع الخاص التنموية والتطويرية.

بدوره، أعرب محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته للحفل الختامي للدورة الـ 16 للجائزة، وإلى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان؛ لحضوره الكريم، ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بتطوير الأداء والعمل ونوعية الخدمات المقدمة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص ودعم الدور الذي يقوم به في عملية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الرميثي في تصريحات صحفية إلى أن الغرفة تنظم هذا الحدث الكبير هذا العام إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه جائزة الشيخ خليفة للامتياز في نشر ثقافة الجودة والامتياز في كافة ربوع البلاد، والأثر الإيجابي الذي ظلت تحدثه الجائزة لتنمية وتطوير الأداء المؤسسي لجميع المنشآت المشاركة في فعاليات وبرامج الدورات المختلفة للجائزة خلال الأعوام الماضية.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لكافة الشركات والمؤسسات التي شاركت في الدورة السادسة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، مؤكداً أن هذه المشاركة ستساهم في دفع مسيرة العمل وتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ حامد بن زايد ومحمد ثاني الرميثي ومحمد هلال المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتسليم شهادات التكريم للفائزين.

وأعرب الفائزون عن سعادتهم الكبيرة مؤكدين الدور الإيجابي للجائزة في الإبداع والتميز. وأكد المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات التي فازت بالجائزة الماسية أن الفوز تتويج لسنوات طويلة من التميز والإبداع في صناعة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن الشركة فازت سابقا بالجائزتين الفضية والذهبية، وذكر أن الجائزة جاءت دليلا على التميز والتطور الكبير للشركة في كل المجالات باعتبارها أضخم شركات الحديد في الإمارات والمنطقة.

تتويج

وأوضح باسل الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة’أجيليتي لوجستكس‘، الشرق الأوسط الفائزة بالجائزة الفضية للقطاع الخدمي أن فوز الشركة التي تتوسع في أبوظبي والإمارات حاليا يعد وسام فخر على صدرها ويأتي تتويجا لتميز مشاريعها في الإمارات باعتبارها من أهم شركات الخدمات اللوجستية. وغلب على الجهات الفائزة المنشآت والمؤسسات الحكومية خاصة في قطاع الصحة.