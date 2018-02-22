ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل يستطيع أصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية استرداد الضريبة المسددة عن مدخلات الإنتاج؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأنه بإمكان المصانع أو المنشآت الإنتاجية والأعمال استرداد ضريبة على المدخلات، ولكن لا يمكن استرداد نفقات الترفيه والسيارات المستخدمة لأغراض شخصية والنفقات الأخرى المتعلقة بالموظفين.
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