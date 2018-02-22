11 مليار درهم عائدات الغرف الفندقية في دبي 2017

وصل حجم عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال العام الماضي الى نحو 11.187 مليار درهم مقارنة مع 11.116 مليار درهم في 2016 بنمو 0.63% بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت البيانات أن متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي خلال العام الماضي وصل إلى 383 درهما مقارنة مع متوسط عائد وصل إلى 397 درهما في 2016 بينما وصل عدد الليالي التي قضاها الزوار في دبي نحو 29.21 مليون ليلة مقارنة مع 28 مليون ليلة في 2016 بنمو 4.32%.

وحققت فنادق دبي خلال يناير 2018، ارتفاعاً في العائد على الغرف الفندقية المتوفرة، لأول مرة لشهر يناير منذ عام 2014، في إشارة إلى عودة مستويات نمو العائد الفندقي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر» للبحوث والاستشارات الفندقية.