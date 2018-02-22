«ميدان وان» ضمن قائمة «تلغراف» لأبراج المستقبل

نشرت صحيفة تلغراف البريطانية قائمة أبراج المستقبل التي تضم 28 برجاً في أنحاء العالم. وضمت القائمة برج ميدان وان في دبي. وقالت تلغراف عن البرج إنه سيرتفع 710 أمتار، وسيكون أعلى برج سكني في العالم ورابع أعلى برج على الإطلاق عالمياً، ومن المقرر أن ينتهي العمل في البرج عام 2021.

ومن المتوقع من المتوقع أن يحطم برج ميدان وان 5 أرقام قياسية عالمية بعد الانتهاء من بنائه في العام 2021. وسيغطي المشروع مساحة تمتد لحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون متر مربع. وسيتضمن المشروع أعلى ناطحة سحاب في العالم (710 أمتار)، وأعلى مطعم (675 متراً)، وأكبر نافورة راقصة (420 متراً) وأطول منحدر للتزلج على الجليد (طوله 1.2 كيلومتر وارتفاعه 180 متراً).