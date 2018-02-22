«إمباور» تكرّم 78 من موظفيها في الحفل السنوي

كرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، 78 موظفاً أكملوا 5 - 10 سنوات من خدمة الشركة، وذلك خلال الحفل السنوي الذي عقدته في فندق ويستن الحبتور على القناة المائية بدبي، بحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور». وشارك في الحفل جميع موظفي الشركة وتلقوا الشكر لدورهم الفعال في نجاح تطوير أنظمة التبريد المركزي، والمساهمة في تحقيق نجاحات كبيرة على مدى السنوات الماضية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: « نحرص في إمباور على تقدير موظفينا وتحفيزهم ويعتبر هذا الحفل جزءاً بسيطاً من تقديرنا لهم، والذي سيكون له الأثر الإيجابي على مستوى أدائهم وإبداعهم المهني على المدى الطويل. كما نحرص من خلال رحلة عملنا الطويلة التي تمتد لأكثر من 14 عاماً على استقطاب المواهب البشرية المواطنة، وتوظيفها كونها جزءاً من العمل الدؤوب لدعم التوطين، ضمن بيئة عمل محفزة وإيجابية، ما يسهم في نشر روح الإبداع والمنافسة بينهم. كما يعود النجاح الذي حققته إمباور خلال الأعوام الماضية، إلى سياسة الإدارة نحو تطوير العمل والتزام الموظفين وولائهم وحرصهم على البقاء فيها».