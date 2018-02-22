«إيه إس جي سي» تستكمل أعمال مشروع هاربر فيوز

أعلنت شركة إيه إس جي سي، تحقيق إنجاز جديد في مشروع هاربر فيوز من «إعمار»، ضمن مشروع «خور دبي»، وذلك باستكمالها لأشغال صب وتأسيس الطابق الثامن في الوقت المحدد، مسجلة بذلك تقدماً إجمالياً نسبته 20% في تشييد البرجين السكنيين الشاهقين.

وباستكمالها لأساسات البرجين قبل الموعد المحدد، استخدمت الشركة 17800 متر مكعب من الإسمنت بالإجمال في الأعمال الخرسانية للبرجين. وقامت «إيه إس جي سي» باستخدام أنظمة المتابعة والتحكم المتطورة القائمة على تقنية المحاكاة رباعية الأبعاد، وتوفير التحديثات باستخدام نظام النمذجة وطائرات الدرون لتزويد العميل بأحدث الصور ومقاطع الفيديو عن مراحل تقدم العمل والإنشاءات.