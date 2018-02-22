نقل مصانع «الصناعية القديمة» في أم القيوين

أعلن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، بدء إحلال المنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين ونقل كل المصانع المقامة فيها إلى المنطقة الصناعية الجديدة في أم الثعوب، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى لعملية الإحلال انطلقت في يناير مع تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة من خلال توفير البنية التحتية لاستقبال المصانع التي سيتم نقلها.

وأوضح أن الدائرة شرعت في العمل على إزالة كل النفايات المتراكمة ومخلفات البناء والتعديات التي حدثت من بعض أصحاب المصانع في المنطقة الصناعية القديمة، حيث لم يلتزم البعض منهم بالاستخدام المسموح لهم تجارياً.

كما تم رصد بعض التعديات من أصحاب الأراضي وتمت إزالتها، مبيناً أن المنطقة الصناعية القديمة كان بها 218 مصنعاً منها 45 مصنعاً قليل الخطورة و93 مصنعاً متوسط الخطورة إضافة إلى 80 مصنعاً عالي الخطورة وذلك بحسب تصنيف الدفاع المدني في الإمارة.

5 سنوات

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إن المنطقة الصناعية القديمة وبحسب دائرة التخطيط والمساحة تم الاتفاق على تغييرها إلى منطقة سكنية تجارية منذ 5 سنوات وآن الأوان لتنظيمها واستغلالها استغلالاً تجارياً يعود بالنفع على أصحابها، مبيناً أنه سيجري عقد اجتماع مع أصحاب كل المصانع لإعلامهم وتحديد المدة الزمنية لانتقالهم، وقد تم إخطارهم بأن المصانع سيتم نقلها إلى أم الثعوب بعد أن تم تهيئتها لاستقبالهم واستقبال العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الإمارة، وكذلك لمعرفة التحديات التي يمكن أن تواجههم بهدف تسهيل عماية انتقالهم.

وأوضح أن أصحاب المصانع أبدوا ارتياحهم للانتقال إلى المنطقة الجديدة. وأكدوا أن ذلك سيعود عليهم بالفائدة نظراً للتنظيم الجيد للمنطقة الصناعية الجديدة وتوفير الأراضي بمساحات واسعة تمكنهم من إنجاز أعمالهم بصورة أفضل.

حملة

وأضاف الشيخ سيف المعلا أن حملة النظافة الشاملة في المنطقة الصناعية القديمة بدأت منذ يناير 2017 وستتواصل إلى أن تزال كل التجاوزات ومخلفات المصانع التي شوهت المدينة، كما أن المنطقة القديمة انتشر إلى جوارها الكثير من البنايات التي كانت على مقربة من المصانع المصنفة بأنها شديدة الخطورة، ما كان يتسبب لهم بالأمراض ويهدد صحتهم وسلامتهم.

وأكد أن منطقة أم الثعوب الصناعية ستلبي احتياجات المستثمرين في المجالات الصناعية والخدمات المساندة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد خير رافد للاقتصاد الوطني، وتتوفر بها مستودعات حديثة لعمليات التخزين والتجميع والتوزيع.

وشدد على أن هناك اهتماماً بالغاً بالبنية التحتية في الإمارة من جانب الحكومة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التنموية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وتأكيد سموه ضرورة أن تأخذ الدوائر والمؤسسات والشركات في الإمارة دورها في العملية التنموية وخلق شراكات مع المستثمرين للنهوض باقتصاد الإمارة.

خدمة ذكية

وأكد منصور بن سلطان الخرجي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة أطلقت أول خدمة ذكية على منصة مساعد غوغل الصوتي، وهي خدمة الدليل التفاعلي لإصدار رخصة تجارية على بيئة مساعد غوغل، لأنها توفر بيانات دقيقة وتفصيلية لاستخراج الترخيص، المستندات، والموافقات المطلوبة لإصدار رخصة بإمارة أم القيوين عن طريق التفاعل الصوتي مع التطبيق، بهدف توسيع نطاق استخدامه على مجوعة واسعة من التطبيقات والأجهزة والهواتف المحمولة ، وذلك ضمن خطة طموحة لاستخدام آلية الصوت الطبيعي لتشغيل التطبيقات الذكية.

وستتوفر الخدمة للمتعاملين بنهاية شهر فبراير المقبل باللغة الإنجليزية، ثم باللغتين العربية والهندية بنهاية العام 2018، كما أنه سيتم تطوير خدمة تجديد الرخصة التجارية على هذه المنصة خلال الفترة نفسها.

مميزات

ستكون هناك مبان تجارية ومكاتب وصالات عرض ومنافذ بيع للتجزئة بمواقع متميزة في المنطقة الصناعية الجديدة، إضافة إلى مراكز أعمال متعددة الأغراض تتسم بالمرونة والقدرة على استضافة نشاطات وخدمات مساندة.

ويتضمن مخطط «الصناعية الجديدة» سكناً للعمال وفق بنية متطورة لإقامة المجمعات السكنية التي توفر كل احتياجات إسكان العمال والموظفين مثل مراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق. وأهم ما يميز المنطقة الصناعية قربها من مطارات دبي الدولي والشارقة الدولي ورأس الخيمة، إلى جانب ميناء جبل علي.