توقع نمو متسارع لمشاريع الإسكان الميسَر في دبي 2018

أكد سيدهارت ميهتا الشريك ورئيس قسم العقارات والإنشاء لدى «كي بي ام جي لوار جلف» أن زيادة أعداد العاملين في دبي من شريحة الشباب ذوي الدخل المتوسط؛ تعزز الطلب على عقارات الإسكان الميسر، مشيراً إلى تنامي إدراك المطورين العقاريين لذلك، حيث أوضح العديد من المطورين أن قطاع عقارات الإسكان المسير يعد إحدى الفئات المحفزة لنمو المبيعات.

وأوضح أن الكثيرين يسعون إلى الاستفادة من ذلك التوجه من خلال تقديم نظم دفع سخية ومرنة، ما يجعل الأصول بمتناول الكثيرين، وتحويل المستأجرين إلى ملاك، ومن المتوقع أن يسجل هذا الاتجاه وتيرة نمو متسارعة في عام 2018.

وخلال العام الماضي، أبدت الجهات التنظيمية دعماً كبيراً لقطاع عقارات الإسكان المُيسر لتشجيع المطورين العقاريين على توفير خيارات سكنية بأسعار معقولة في متناول الجميع في المواقع الحيوية عبر أنحاء الإمارة، ما يسهم في معالجة الفجوة في السوق.

وأوضح أن ثمة عوامل تدعم قطاع عقارات الإسكان المُيسر من بينها النمو السكاني وفرص العمل المتزايدة. وتمتلك دبي مقومات فريدة وفرص عديدة للمستثمرين الدوليين؛ الذين يمثلون أغلبية واضحة على صعيد المعاملات العقارية في دبي. ويعد معرض إكسبو 2020 عاملاً محفزاً لخلق فرص العمل واستقطاب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم. ويتوقع ستاندرد تشارترد توفير 300 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2018 و2021، وذلك في ظل الاستعدادات لاستضافة الحدث الدولي الضخم في دبي. ومع التوقعات بظهور الكثير من الوظائف الجديدة، فإن جميع الدلائل تشير إلى ارتفاع الطلب على قطاع عقارات الإسكان المُيسر خلال عام 2018 ولاحقاً، كما أنه وفقاً لبلدية دبي، فإنه من المتوقع زيادة أعداد السكان في دبي إلى أكثر من 5 ملايين نسمة بحلول 2030، ما سيعزز حجم الطلب على قطاع عقارات الإسكان المُيسر.

وأشار سيدهارت ميهتا إلى أن مطوري العقارات يتجهون إلى إنشاء سلسلة من المشاريع على صعيد قطاع عقارات الإسكان المُيسر. ومن المتوقع بروز هذا الاتجاه خلال عام 2018، وسيظهر التأثير الإيجابي لهذا الاتجاه على مدار السنوات المقبلة، حيث يبحث المطورون عن التجمعات الكبيرة في حين يسعى المستثمرون إلى توفير عائدات معقولة من استثماراتهم.

وتقدم دبي حالياً عائدات إيجارية تتراوح نسبتها ما بين 8-12%، وهي من أعلى المعدلات في العالم؛ بينما تقدم لندن عائدات تتراوح نسبتها ما بين 3-4 في المائة؛ في حين تقدم مدينة مومباي عائدات تتراوح نسبتها ما بين 5. 2- 3% بشكل عام.

وهناك عامل آخر يسهم في تعزيز قطاع عقارات الإسكان الميسر يتمثل في خطط السداد الممتدة الجذابة، التي يقدمها المطورون العقاريون. وفي هذا السياق؛ من خلال المشاريع العديدة التي هي في طور الإعداد حالياً، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان المطورون والمستثمرون يوفون بالتزاماتهم أم لا؛ حيث يعمل المطورون على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، بينما يتعهد المستثمرون بتوفير المدفوعات، الأمر الذي من شأنه تحديد مستقبل استدامة قطاع عقارات الإسكان الميسر في دبي، على الأقل على المدى المتوسط.