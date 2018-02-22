20 شركة في معرض توظيف جامعة الإمارات للطيران

استضافت جامعة الإمارات للطيران مؤخراً أكثر من 20 شركة في حرمها الجامعي في مدينة دبي الأكاديمية، لمساعدة طلابها والخريجين على تطوير مهاراتهم في البحث عن عمل والوصول إلى خبراء مهنيين وأصحاب عمل محليين. وأتيحت الفرصة أمام طلبة الجامعة لتلقي الاستشارات والمشاركة في مقابلات وكسب المشورة المهنية، فضلاً عن التواصل مع أرباب العمل المحتملين في مجالات مختلفة مثل الطيران وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والاتصال وغيرها.

وقال الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران: تعتبر فعاليات معرض التوظيف جزءاً أساسياً من جهودنا في جامعة الإمارات للطيران، إذ نساعد من خلالها طلابنا على تحديد مساراتهم الوظيفية والتخطيط لمستقبلهم، من خلال تحقيق تواصلهم مع شركات إقليمية وعالمية في قطاعات واسعة من الصناعات.

وحضر معرض التوظيف أكثر من 700 خريج وطالب، وشارك عدد كبير من كبرى الشركات في المعرض. وإضافة إلى التعرف على مختلف الخيارات الوظيفية، استكشف طلاب جامعة الإمارات للطيران فرص التدريب التي توفرها كل شركة، كما اكتسبوا رؤى حول آفاق العمل والاتجاهات والمسارات الوظيفية للسوق.