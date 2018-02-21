عائدات "فلاي دبي" تنمو 9.2% إلى 37.3 مليون درهم في 2017

أعلنت "فلاي دبي" اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث سجلت الناقلة عائدات بلغت 5.5 مليار درهم ( 1.5 مليار دولار ) مقارنة مع 5 مليار درهم (1.37 مليار دولار ) في العام الذي سبقه، أي بنمو بلغ 9.2 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وقد حقق الناقة أرباحاً بلغت 37.3 مليون درهم (10.1 مليون دولار)، لتواصل بذلك تحقيق الارباح منذ العام 2012، وتستمر في أداء دورها مساهما محوريا في تنمية بيئة الاعمال وتعزيز العلاقات التجارية الدولية.

وقالت الشركة إنها نقلت خلال الفترة نفسها 10.9 مليون مسافر، وهو رقم قياسي في تاريخ الشركة، بنمو 5.5 % مقارنة مع السنة التي سبقتها.

وفي تعقيبه على اعلان النتائج السنوية الكاملة للعام 2017، قال سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الاعلى لشركة فلاي دبي"، النتائج التي اعلنتها فلاي دبي اليوم تبرهن على الدور المحوري والمستمر الذي تضطلع به الناقلة في عملية تنمية التجارة والسياحة في دولة الامارات". " لقد شهد العام 2017 ايضا اعلان فلاي دبي لطلبيتها الثالثة والاكبر من الطائرات التجارية وهو تأكيد على مساهمة الناقلة في تعزيز دور دبي كمركز عالمي للطيران ومحور طموح الناقلة للنمو والتوسع".

وأضاف سموه تعقيباً على اتفاقية الرمز المشترك، التي أعلنت العام الماضي "لاقت الاتفاقية مع طيران الامارات استجابة واسعة من المسافرين الذين لمسوا مزايا هذه الاتفاقية بالسفر حول العالم بتذكرة واحدة، كما ان الفرص العديدة التي توفرها هذه الاتفاقية مع تطورها المستمر ستعمل على تدفق المزيد من المسافرين في المستقبل".