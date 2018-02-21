ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأن ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل ولا يستطيع استرداد ضريبة المدخلات على مشتريات أعماله.

قد يهمك أيضا :

ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟

هل يتم تحصيل ضريبة عند استئجار مساحات مكتبية للمشاريع الصغيرة؟

ما إجراءات ضمان عدم لجوء الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة ذريعةً لرفع الأسعار على المستهلك؟

متى يتعيّن على الأعمال تقديم إقراراتها الضريبية؟