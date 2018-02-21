1.5 مليار درهم معروضات 845 شركة في «دبي للقوارب»

تستضيف قناة دبي المائية من 27 فبرايرالجاري إلى 3 مارس المقبل، 845 شركة من 61 دولة تعرض يخوتاً ومنتجات ملاحية بقيمة تزيد على 1.5 مليار درهم في معرض دبي العالمي للقوارب 2018.

ويشهد الحدث 43 إطلاقاً عالمياً وإقليمياً ليخوت وقوارب فارهة بالإضافة إلى حزمة من الفعاليات المتخصصة والأنشطة الترفيهية.

وأشار سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المستشار الأول لمعرض دبي العالمي إلى نمو الدورة الـ26 للمعرض بنسبة 10 % مقارنة مع السنوات الماضية من حيث المشاركات ومساحات العرض، مشيراً إلى أن الحدث سيستضيف 20 يختاً فائق الفخامة، من ضمنها مركب «سيرينتي» الذي يبلغ طوله 72 متراً، والذي تولت شركة أوستال تصنيعه، بالإضافة إلى مركب «هيسن روكيت» الذي يبلغ طوله 50 متراً. ولفت حارب إلى أن الإمارات تحتل المركز التاسع عالمياً لعام 2018 في إنتاج اليخوت فائقة الفخامة، إذ تشهد تطوير 14 يختاً جديداً يبلغ طولها الإجمالي 611 متراً.