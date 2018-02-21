طيران الإمارات تنظم رحلة «إيرباص A380» إلى بيروت 29 مارس

يستقبل مطار بيروت للمرة الأولى في تاريخه طائرة الإمارات إيرباص A380 لمرة واحدة 29 مارس المقبل.

وتتعاون الناقلة مع الهيئات المسؤولة لدراسة مدى استيعاب المطار وجاهزيته لاستقبال الطائرة العملاقة في المستقبل.

وستنطلق رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 957" من مطار دبي في تمام الـ 7:25 صباحاً لتصل بيروت 10:30 صباحاً، لتعود وتغادر رحلة "ئي كيه 958" مطار رفيق الحريري في 14:15 وتصل إلى دبي 19:05 مساءً.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: يسرنا أن نشغل الإيرباص A380 لمرة واحدة إلى بيروت التي كانت دائماً وجهة أساسية ضمن شبكة خطوطنا في المنطقة. وتعد هذه الخطوة حدثاً بارزاً لعملياتنا في لبنان الذي أطلقنا إليه خدماتنا منذ 27 عاماً. كما تصادف سنة 2018 الذكرى السنوية العاشرة لانضمام هذا الطراز إلى أسطولنا، الذي غيّر مفهوم تجربة سفر لأكثر من 90 مليون عميل. وستتيح هذه الخطوة للمسافرين فرصة تجربة هذه الطائرة ذات الطابقين التي توفر أفضل خدمة جوية.

دعم

وقال يوسف فينيانوس، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: يسرنا استضافة هذا الحدث الذي سيدعم عمليات إيرباص A380 بمطار رفيق الحريري مستقبلاً. ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية وطيران الإمارات، خصوصاً أننا سنشهد قريباً توسعات كبيرة للمطار، لزيادة قدرته الاستيعابية إلى أكثر من 8 ملايين مسافر سنوياً. ويعد هذا الإنجاز أساسياً حيث سيصبح مطارنا عقبه مجهزاً لاستضافة مزيد من الطائرات ذات الجسم العريض على أساس منتظم. وأخيراً، نحن نقدّر هذه المبادرة القيّمة، ونتطلع إلى مزيد من فرص التعاون في المستقبل".

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة لبنان في 1991، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً باستخدام طائرات البوينج 727، حيث نقلت نحو 5 ملايين مسافر على هذا الخط حتى هذا التاريخ. وقامت الناقلة منذ ذلك الحين بتطوير عملياتها في بيروت من خلال زيادة عدد رحلاتها وفقاً لمتطلبات السوق، إذ تشغل اليوم 3 رحلات يومية باستخدام طائرات البوينج 777، متيحة إمكانية وصول المسافرين إلى وجهات في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، عبر مقرها الرئيس في دبي.

ومنذ عام 2015، نقلت طيران الإمارات أكثر من 54 ألف طن من الشحنات من وإلى لبنان، ما ساهم في دعم الشركات والمصدرين. وتشمل أبرز الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول ضمن شبكة الناقلة، الفاكهة والخضراوات الطازجة والمجمدة.

لشبونة

من ناحية أخرى، أعلنت طيران الإمارات أمس استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى العاصمة البرتغالية لشبونة اعتباراً من 1 يونيو.

وستعمل الرحلة بطائرات بوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في السياحية.

مواعيد

وستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 193" مطار دبي في 2:25 بعد الظهر، وتصل لشبونة 7:40 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 194"، فتغادر لشبونة 9:15 ليلاً وتصل دبي 8:05 صباح اليوم التالي. يذكر أن الرحلة الحالية "ئي كيه 191" تغادر دبي 7:25 صباحاً وتصل لشبونة 12:35 ظهراً، في حين تغادر رحلة العودة "ئي كيه 192" لشبونة 2:15 بعد الظهر وتصل دبي 1:10 فجر اليوم التالي.

وسيستفيد المسافرون، مع توفير طيران الإمارات خيارين للسفر يومياً بين دبي ولشبونة، من إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة إلى أشهر الوجهات العالمية التي تخدمها الناقلة بما في ذلك أستراليا وهونغ كونغ وبكين وشنغهاي ولواندا وتايلند وجوهانسبرغ. كما يمكن للعملاء المسافرين من لشبونة الوصول إلى أكثر من 90 وجهة تخدمها طيران الإمارات وفلاي دبي وتغطيها اتفاقية الرمز المشترك، وتشمل كاتماندو وزنجبار وكليمنجارو وسيلهيت وشيتاغونغ.

وستستفيد الشركات من تعزيز طاقة الشحن التي توفرها "الإمارات للشحن الجوي" والتي تصل إلى نحو 20 طناً لكل رحلة في كل اتجاه.

101

تشغل طيران الإمارات حالياً 101 طائرة A380 ولديها طلبية قائمة مكونة من 61 طائرة من هذا الطراز. وأعلنت الناقلة أخيراً، صفقة لشراء 36 طائرة A380 بقيمة 16 مليار دولار. وتشغل طيران الإمارات رحلات بطائرات A380 إلى 48 وجهة.