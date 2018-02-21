استثمارات ناجحة في الإمارات ومصر وأميركا

الجرأة والمثابرة واقتحام عوالم الاستثمار المتنوعة هي خلاصة التجربة الاستثمارية الناجحة لسيدة الأعمال ريد حمد الشرياني الظاهري رئيسة قطاع لجنة التجارة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي، وعضو مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

استثمارات ريد الظاهري لم تقتصر على مجال واحد بل سمتها التنوع حيث خاضت تجربة الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والعقارات ومكاتب المحاماة والتعليم، وتتوزع على ثلاث دول وهي الإمارات وأميركا ومصر. وعندما تحدثنا معها أمس كانت في مصر تتابع استثماراتها التعليمية والعقارية، وتشارك مع وزارة السياحة المصرية في حملة توعوية لإنعاش قطاع السياحة في مصر.

أرباح

تذكر ريد الظاهري أن استثماراتها بدأت بتأسيس مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية في جميع الإمارات وأمريكا ومصر، وبدأت المسيرة بنجاح كبير كما تشير إلى أنها حصلت على بكالوريوس في الإدارة والتسويق الدولي من إحدى جامعات واشنطن (دي سي) وبكالوريوس آخر من إحدى جامعات الإمارات في القانون، كما حصلت على الماجستير في القانون الدولي وتعد حالياً رسالة الدكتوراه في القانون التجاري الدولي. وخاضت كشريك الاستثمار في قطاع العقارات وتجارة التجزئة في أبوظبي ودبي وحققت أرباحاً كبيرة، كما استثمرت في سوقي الأسهم في أبوظبي ودبي إلا أنها لم تستمر طويلاً حيث وجهت كل جهدها للاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية وأطلقت برامج وتطبيقات عديدة في هذا القطاع.

إلا أن الاستثمار في قطاع التعليم في الإمارات ومصر وأمريكا سيطر عليها خلال السنوات القليلة الماضية ورأت أن تخصص له الجزء الأكبر من رأس مالها وأرباحها بحيث يكون هو القطاع الاستثماري الأكبر لديها وحصلت على تراخيص عديدة لمدارس في مصر وأمريكا ودخلت في شراكات مع مستثمرين في أبوظبي ودبي.

تؤكد ريد حمد الشرياني أن والدها رجل الأعمال حمد الشرياني الظاهري في أبوظبي هو السبب الأول في نجاحها حيث دفعها دفعات قوية للاستثمار. وقالت في البداية كانت هناك صعوبات كبيرة وخسائر حقيقية إلا أن دعم والدي كان هو العامل الأكبر في استمراري وكان دائماً ينصحني بأن أطلب العلا ولا أحيد عن ذلك مطلقاً مما خلق لدي طموحاً قوياً للغاية.

فوز

أضافت ريد الظاهري ولأن طموحي لا يعرف المستحيل قررت خوض انتخابات مجلس سيدات أعمال الإمارات عام 2002 وكنت أصغر مرشحة في عضوية المجلس آنذاك وما زلت عضواً في المجلس حتى اليوم، كما فزت بعضوية مجلس سيدات أعمال أبوظبي 2005، وحققت نجاحاً باهراً في الانتخابات الأخيرة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأصبحت عضواً بارزاً في مجلس إدارتها وأتولى حالياً رئيس قطاع لجنة التجارة في الغرفة التي تضم تحت مظلتها لجان الأغذية والذهب والمعادن والبترول والغاز والمراكز التجارية والسيارات.

وتؤكد ريد الظاهري أن النجاح لن يتحقق إلا باقتحام عوالم الاستثمارات الخدمية بجرأة ومثابرة، ولا بد من التعرف على تجارب سيدات الأعمال الناجحات والاستفادة من خبرات الآخرين وخاصة الأجانب أصحاب التجارب المتميزة وإقامة علاقات صداقة قوية مع الجميع.