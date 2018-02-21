220.6 مليون درهم أرباح «منازل العقارية» 2017 بنمو 6.8 %

أعلنت شركة منازل العقارية "منازل" أمس، النتائج المالية الأولية (غير المدققة) المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 6.8% إلى 220.6 مليون درهم، مقابل 206.5 ملايين درهم في 2016، مدفوعاً بتطبيق استراتيجية التنويع والتوسع الناجحة في المشاريع مما عكس تحقيق أداء قوي حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة للفترة بنسبة 15.1% لتبلغ 862 مليون درهم، مقابل 749 مليون درهم في 2016.

استراتيجية

وقال محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، إن استراتيجية الشركة في تنويع محفظتها والمشاريع أدت إلى تحقيق نمو قوي في الأرباح يعكس أداءاً قوياً والذي قد انتقل إلى ميزانيتها العمومية حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول الشركة من 4.701 مليارات درهم في 2016، إلى 4.978 مليارات درهم بنهاية 2017، بزيادة 5.9%. كما ارتفعت حقوق المساهمين من 2.802 مليار درهم في 2016 إلى 2.889 مليار درهم بنهاية 2017، ما أدى إلى بلوغ القيمة الدفترية للسهم الواحد 1.11 درهم، مقارنة مع 1.08 درهم بنهاية 2016، بزيادة 2.8%.

كما بلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد 0.084 درهم، مقارنة مع 0.079 في 2016 من أصل قاعدة رأسمالية بلغت قيمتها 2.6 مليار درهم مما عزز مساهمة إدارتنا القوية بنجاح استراتيجيتنا.

وأضاف: واصلت الشركة تحقيق نجاحاتها من خلال تطبيق مشاريع متميزة لذوي الدخل المتوسط والقدرة على تسليمها في المواعيد المحددة بأفضل الدراسات الإدارية. كان من أبرز مشاريع الشركة السكنية مشروع الريف 2 الذي يتميز بموقعه المميز بين أبوظبي ودبي والذي تم البدء بتسليم المرحلة الأولى مع بداية عام 2018. كما أحرزت الشركة تقدماً في تنفيذ استراتيجية التنويع بتطورات فريدة لدفع النمو المستقبلي فقد أعلنت الشركة مؤخراً عن مشروع منتجع غنتوت المطل على الواجهة البحرية الذي سيكون مميزاً بتصاميمه وموقعه في منتصف طريق أبوظبي ‏‏دبي.

تقدم

وتابع القبيسي: إن التقدم المتحقق كان استثنائياً ولا نزال ملتزمين بهدفنا الرئيس المتمثل في توفير قيمة عالية للمساهمين على المديين المتوسط والطويل، وأعطت الشركات التابعة والمحفظة الحالية للشركة، الأدوات والوسائل اللازمة لمتابعة مشاريع مربحة ومستدامة من شأنها أن تضيف قيمة إلى نموذج التشغيل والعمل الشامل، وتبحث الشركة باستمرار عن فرص استثمارية قيمة.