الإمارات تتصدر مشهد الابتكار في إنتاج الغذاء

سجلت دولة الإمارات حضوراً لافتاً أثناء توزيع جوائز النسخة الحالية لمعرض جلفود القائمة بشكل أساسي على أحدث تقنيات الغذاء والابتكار، وتمكنت شركتان من رواد صناعة وإنتاج الأغذية في الدولة من حصد 3 جوائز مرموقة خلال الحدث.

وتضمنت جوائز جلفود للابتكار 10 جوائز تخضع للجنة تحكيمية تتألف من كبار الطهاة وتجار التجزئة ومختصي قطاع الأغذية وصناعاتها، وتندرج الجوائز في إطار التقدير والاعتراف الذي تبديه اللجنة القائمة على المعرض تجاه التقنيات الحديثة والصناعات المبتكرة المتصلة بهذا القطاع الحيوي والتي يستعرضها خمسة آلاف عارض محلي وإقليمي وعالمي.

وقال جاسيك بليوا مدير عام شركة «جلوبال فود إنداستريز» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن الجوائز تؤكد التزامنا بالابتكار وحرصنا على متابعة الفرص التي توفر قيمة أفضل لمنتجاتنا وعملائنا. تعتبر شركتنا الأولى في دولة الإمارات على صعيد إنتاج أغذية عالية القيمة الغذائية للمستهلكين. تخلو منتجاتنا من أي مواد حافظة وانخفاض في استخدام الملح وعدم استخدام غلوتومات أحادية الصوديوم نهائياً، كما تحتوي منتجاتنا على نسبة بروتين 30% أكثر و60% سعرات حرارية أقل و90% أليافاً أكثر ما يجعلها مثالية للأفراد الذين ينشدون الغذاء الصحي والمتوازن. وتواكب هذه المنتجات الطلب المتزايد على منتجات الصحة والعافية في الوقت الذي نتطلع إلى جذب مليون شخص لتجربتها.

تطور ملحوظ

وقال مارك نابير، مدير معرض «جلفود»: «يعكس هذا الإنجاز الذي حققته شركات الأغذية العاملة في دولة الإمارات، التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع إنتاج المواد الغذائية سواء داخل الدولة أو على صعيد المنطقة. وتحرص دول مجلس التعاون الخليجي على التقليل من اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية من دول العالم ولا شك في أنه مع توفر البيئة الداعمة لإنتاج الأغذية محلياً، تصبح الشركات الوطنية مؤهلة للمنافسة بقوة على الساحة الدولية».

وهيمنت الدول الأوروبية على 50% من جوائز دورة هذا العام من معرض «جلفود» وهي المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وفنلندا وإسبانيا على التوالي، فيما حصدت شركة أتلانتيك الأميركية للأغذية المحدودة جائزة أفضل منتج مخبوز أو حلوى لرقائق الرمان، بينما فازت شركة Thai Coconut Public Company التايلندية بجائزة فئة أفضل المشروبات الغازية لمياه جوز الهند الفوار.