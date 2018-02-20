9 مؤشرات عالمية تتصدرها الإمارات

تصدرت دولة الإمارات 9 مؤشرات اقتصادية في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها، والذي يندرج تحت مشروع التحدي رقم واحد للحكومة الاتحادية. وتضمنت المؤشرات التسعة مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.

وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن رفع تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية يمثل هدفاً وطنياً طموحاً يؤكد أن دولة الإمارات اليوم تفرض نفسها على مضمار التنافسية العالمية بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون بيدٍ وبروحٍ واحدة.