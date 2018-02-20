ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأن الفارق هو أن الأعمال التي تورّد سلعاً خاضعة للصفر مثل خدمات التعليم عليها التسجيل للضريبة ثم استردادها، أما الأعمال التي تورد السلع والخدمات المعفاة فلا يمكنها استرداد الضريبة على مشترياتها.

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