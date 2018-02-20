مؤسس «إيثيريوم» يحذر من الاستثمار بالعملة المشفرة

لا يزال الجدال محتدماً حول الاستثمار في العملات الرقمية، التي أوقعت في شباكها العديد من الساعين للثراء السريع، برغم تحذيرات كبار المستثمرين من مخاطرها أمثال وارن بافت وحتى لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية. وأمس، جاء دور مؤسس عملة «إيثيريوم» المشفّرة الروسي الكندي فيتاليك بوتيرين ليقول: إن العملات المشفّرة ما زالت ناشئة، وهي عرضة للانخفاض الحاد في أي وقت.



وحذّر بوتيرين عبر تويتر مخاطباً المستثمرين من أن قيمة العملات المشفرة قد تصل إلى صفر في أي وقت، مضيفاً أنه «إذا أردت استثمار مدخرات حياتك، فرهانك الأفضل هو فئات الاستثمار التقليدية».



ويؤكّد خبراء أن الجهات التنظيمية المالية ما زالت غير واثقة من طريقة تنظيم العملات الرقمية، خصوصاً أنها صُممت بحيث لا تخضع للرقابة. وشهدت العملات المشفّرة الأسبوع الماضي بعض التعافي بعد أن خسرت قيمتها السوقية 100 مليار دولار في يوم واحد. وسجل سعر العملة الأشهر «بيتكوين» أمس 10747 دولاراً (39443 درهم) بعد أن هبط سعرها في 5 فبراير إلى 5974 دولاراً (21.924 درهماً). وحذّر المبتكر الروسي الكندي ذو الرابعة والعشرين عاماً من وجود العديد من الصفحات المزيفة على موقع تويتر تحمل اسمه وتعرض بيع العملات المشفرّة مقابل النقود.