70.2 مليار درهم تجارة دبي من المواد الغذائية في 9 أشهر

عززت جمارك دبي جهودها لتطوير تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية ودعم الدور الريادي للإمارة في التجارة العالمية بالمواد الغذائية حيث أظهرت إحصائية حديثة أصدرتها بمناسبة «جلفود 2018» أن قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام 2017 بلغت 70.2 مليار درهم توزعت على الواردات بقيمة 44.6 مليار درهم والصادرات بقيمة 12.7 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 12.9 مليار درهم.

روح الإبداع

وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: نعمل على تطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية بما يلبي احتياجات مختلف قطاعات التجارة الخارجية في دبي، ونولي اهتماماً كبيراً لتجارة المواد الغذائية لدعم دور دبي كمنصة رئيسية للتجارة والإمداد بالأغذية لعدد كبير من الدول في المنطقة العربية وعلى المستوى العالمي، ونطبق في عمليات التطوير المتصاعدة بجمارك دبي توجيهات القيادة بإطلاق روح الإبداع والابتكار لدى كافة الموظفين بالدائرة ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار وابتكارات جديدة تمكننا من إسعاد المتعاملين وتدعم تقدمنا إلى تحقيق الريادة العالمية في تطوير التجارة والارتقاء بمستوى الأداء الجمركي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات.

وأوضح أن تجارة المواد الغذائية تعد من أبرز القطاعات المستفيدة من الخدمات والتسهيلات الذكية التي توفرها الدائرة للتجار والمستثمرين بحكم طبيعة المواد الغذائية التي تحتاج إلى سرعة التخليص الجمركي بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلكين بأفضل المواصفات.

وأضاف مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي تدعم التسهيلات التي توفرها جمارك دبي للتجار والمستثمرين صناعة المعارض في دبي وخصوصاً جلفود 2018 ونحرص على سرعة إنجاز كافة المعاملات الجمركية للعارضين، كما نقدم لهم تسهيلات الإدخال الجمركي المؤقت لتمكينهم من إدخال بضائعهم إلى المعارض التي يشاركون بها من دون سداد الرسوم الجمركية إلى حين إخراج البضائع خارج الدولة بعد انتهاء تلك المعارض.

قناة مستقلة

وأوضح أن تطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدم لصناعة المعارض يواكب استعداد دولة الإمارات لاستضافة معرض اكسبو دبي 2020، حيث تعمل الدائرة على دعم وتسويق تميز دبي في استضافة معرض اكسبو 2020، وستوفر جمارك دبي للمشاركين في المعرض قناة مستقلة لتخليص وإنهاء إجراءات تخليص البضائع والشحنات وسيتاح لهم الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت لبضائعهم، كما يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الجمركية للبضائع وفقاً للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية.

وأضاف أن جمارك دبي ستوفر مركز اتصال خاصاً للمشاركين في المعرض على مدار الساعة وسيجري توفير مكاتب وموارد بشرية جمركية في مواقع مزودة بكتيبات وإرشادات إلكترونية وورقية حول قواعد العمل والإجراءات الجمركية الخاصة بالمعرض.