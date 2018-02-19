طيران الإمارات تمدد رعايتها لفريق أرسنال لخمس سنوات

أعلنت طيران الإمارات ونادي أرسنال لكرة القدم اليوم عن تمديد الشراكة القائمة بينهما لرعاية قميص النادي لمدة خمس سنوات أخرى.

وبموجب هذا التمديد سيبقى شعار طيران الإمارات " Fly Emirates " على قمصان لاعبي فريق أرسنال في المباريات والتدريبات حتى نهاية موسم 2023 / 2024 .

وتعزز الاتفاقية الجديدة واحدة من أكبر وأشهر الرعايات في تاريخ الرياضة العالمية كما تعد الأكبر في تاريخ أرسنال.

وقع الاتفاقية اليوم في لندن السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات وإيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال.

وأعرب السير تيم كلارك عن سعادته بتمديد هذه الشراكة لخمس سنوات أخرى لربط جماهير كرة القدم في مختلف أرجاء المعمورة بواحد من أعظم فرق كرة القدم على مستوى العالم .. وقال : " نحن ملتزمون بدعم الرياضة في كافة أنحاء العالم وتجمع اتفاقية شراكتنا مع نادي أرسنال لكرة القدم بين علامتين تجاريتين عالميتين " .

وبالإضافة إلى استمرار رعاية القميص وظهور شعار " Fly Emirates " على معدات التدريب سيسافر لاعبو نادي أرسنال على طائرات طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية في جولات الإعداد قبل بداية المواسم الكروية .

كما ستحتفظ طيران الإمارات بحقوق التسويق لتطوير حملات ومبادرات حول العالم وسيظل ملعب أرسنال يحمل اسم "ستاد طيران الإمارات" حتى عام 2028 وذلك بموجب اتفاقية التمديد التي وقعها الجانبان في عام 2012.

وقال إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال : " إن الشراكة مع طيران الإمارات لرعاية قميصنا هي الأطول مدة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وواحدة من أطول العلاقات أمدا في الرياضة العالمية على الإطلاق ويؤكد هذا الالتزام المتبادل قوة وعمق العلاقة الفريدة بين الطرفين " .

كانت طيران الإمارات قد استهلت رعاية قميص نادي ارسنال في موسم 2006/ 2007 ويعني تمديد الاتفافية أن علامة طيران الإمارات سوف تبقى على قمصان ومعدات الفريق لمدة 18 عاما على الأقل.

وبالإضافة إلى شراكتها مع عدد من أشهر أندية كرة القدم الأوروبية تعد طيران الإمارات شريكا رسميا لبطولات رياضية عالمية تشمل الغولف والتنس والرجبي والكريكيت وسباقات الخيل وسباقات السيارات.