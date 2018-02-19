امتياز نفطي لـ «سيبسا» الإسبانية بـ 5.5 مليارات درهم في أبوظبي

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، اتفاقية مع شركة «سيبسا» الإسبانية للنفط والغاز، حصلت بموجبها الأخيرة على حصة 20% في امتياز «صرب/أم اللولو» البحري في أبوظبي.

ومدة الاتفاقية 40 عاماً ويبدأ العمل بها اعتباراً من 9 مارس 2018. وقدمت «سيبسا» رسماً بقيمة 5.5 مليارات درهم للمشاركة في الامتياز، ويشمل المبلغ استثمارات أدنوك السابقة في منطقة الامتياز. وستحتفظ أدنوك بحصة أغلبية تبلغ 60% من الامتياز الذي ستديره «أدنوك البحرية» إحدى شركات مجموعة أدنوك.

وتضم منطقة الامتياز حقلين منتجين هما «أم اللولو»، وهو جزء من الامتياز السابق لشركة أدما العاملة في المناطق البحرية، وامتياز حقل «صرب» إضافة إلى حقلي «بن ناشر» و«البتيل». وتم تقسيم امتياز «أدما» إلى ثلاث مناطق جديدة بهدف تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات التقنية وتمكين الوصول إلى الأسواق بشكل أكبر.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن الاتفاقية إنجاز كبير ضمن جهود تطوير قطاع النفط والغاز في أبوظبي على نحو متكامل وبعيد المدى وتحقيق أهداف استراتيجية أدنوك 2030.

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